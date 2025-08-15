Rixio Pérez brindará este sábado una Masterclass de Zumba en Esquel

El reconocido instructor internacional, Rixio Pérez brindará mañana a partir de las 17 horas, una Masterclass de Zumba, en el SUM de la Escuela N° 8.

Dicho encuentro está organizado por la instructora de Zumba, Cecilia Cheuquehuala.

“Estoy muy contenta que Rixio Pérez haya podido darnos una fecha para que nos brinde esta Masterclass de Zumba por primera vez en nuestra ciudad”, expresó, Cecilia Cheuquehuala y agregó, que “Rixio es un reconocido instructor de Zumba internacional, que ha recorrido nuestro país llevando su baile y alegría a todos los que amamos esta actividad”.

“Vengo trabajando en este evento hace varias semanas y se han sumado instructoras de toda la cordillera y de otros puntos de la provincia de Chubut, Río Negro y Santa Cruz y eso es muy positivo, no solo por la convocatoria, sino también por lo que genera, la visita de Rixio en Esquel”, destacó, Cecilia.

“El evento se realizará este sábado en el SUM de la Escuela N° 8, a partir de las 17 horas, además el mismo sábado por la mañana, Rixio Pérez, brindará un Workshop”, afirmó además.

Las entradas anticipadas están a la venta, y tiene un valor de 12.000 pesos y para adquirirlas las personas interesadas podrán comunicarse al número 2945 683440.