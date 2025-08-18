16°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 18 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
18 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Crece el uso del crédito para comprar alimentos, expuso la concejal Sánchez Albornoz

La concejal advirtió que el 91% de los hogares argentinos está endeudado y que casi la mitad de las compras en supermercados se realizan con tarjeta de crédito. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En su Hora de preferencia, la Concejal Silvana Sánchez Albornoz se refirió al endeudamiento en las familias argentinas. 

 

"La semana pasada conocimos un informe de la UBA que nos dio estadísticas del aumento del uso de las tarjetas de crédito, pero no para pagar las vacaciones o comprar una heladera o esos bienes de capital, sino que se dio en la compra de alimentos en los supermercados", informó. 

 

Según los mismos datos, un 46% de las compras se realiza con crédito. Al mismo tiempo, señaló Sánchez Albornoz, cayó la utilización de tarjetas de débito. 

 

Esta crisis económica a nivel país se refleja en la ciudad y se ve acentuada por las políticas del gobierno de Milei que abren las importaciones dañando la industria nacional. "Cierran 40 pymes por día", comento Sánchez Albornoz.  

 

"Lo que estamos haciendo es, con el crédito, financiar compras básicas". El 91% de los hogares argentinos está endeudado, sostuvo la Concejal, y aseguró que la causa es: "El rumbo económico de Milei y Caputo". 

 

Finalmente, Sánchez Albornoz propuso ideas superadoras de esta crisis: "Podemos votar en octubre a representantes que frenen a Milei", pero además, presentó conjuntamente al Concejal González Raposeiras un proyecto de ordenanza que busca crear un programa municipal de educación financiera. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Otra vez la misma camioneta trasladaba carne y armas sin autorización
2
 Esquel conmemoró al General José de San Martín
3
 Fuego consumió vivienda cerca de la Ruta 40
4
 El changuito en Chubut, entre los más caros del país
5
 Jubilados: préstamos online de ANSES para devolverlos hasta en 6 años
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -