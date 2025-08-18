Crece el uso del crédito para comprar alimentos, expuso la concejal Sánchez Albornoz

En su Hora de preferencia, la Concejal Silvana Sánchez Albornoz se refirió al endeudamiento en las familias argentinas.

"La semana pasada conocimos un informe de la UBA que nos dio estadísticas del aumento del uso de las tarjetas de crédito, pero no para pagar las vacaciones o comprar una heladera o esos bienes de capital, sino que se dio en la compra de alimentos en los supermercados", informó.

Según los mismos datos, un 46% de las compras se realiza con crédito. Al mismo tiempo, señaló Sánchez Albornoz, cayó la utilización de tarjetas de débito.

Esta crisis económica a nivel país se refleja en la ciudad y se ve acentuada por las políticas del gobierno de Milei que abren las importaciones dañando la industria nacional. "Cierran 40 pymes por día", comento Sánchez Albornoz.

"Lo que estamos haciendo es, con el crédito, financiar compras básicas". El 91% de los hogares argentinos está endeudado, sostuvo la Concejal, y aseguró que la causa es: "El rumbo económico de Milei y Caputo".

Finalmente, Sánchez Albornoz propuso ideas superadoras de esta crisis: "Podemos votar en octubre a representantes que frenen a Milei", pero además, presentó conjuntamente al Concejal González Raposeiras un proyecto de ordenanza que busca crear un programa municipal de educación financiera.

R.G.