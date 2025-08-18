16°
Lunes 18 de Agosto de 2025
Paula Daher Scaglioni: "La inflación y la crisis no empezaron con este gobierno"

En su intervención en el Concejo, la concejal abordó la falta de recursos en sectores que atienden a la niñez, subrayó que la crisis no comenzó con el actual gobierno y valoró obras y políticas recientes en la provincia. 
La Concejal Paula Daher Scaglioni hizo uso de su Hora de Preferencia para referirse a diversos temas.  

 

Respecto a la precarización de las áreas que atienden a los "más vulnerables", Daher sostuvo que es una situación que se viene dando desde hace mucho: "La asignación de recursos de un mes del Servicio Penitenciario en el Estado Nacional era el presupuesto anual para todos los sectores de las áreas de niñez. Esta es una deuda que viene hace muchísimo tiempo". 

 

También aseguró: "Seguimos endeudados, pero la inflación y la crisis no empezaron con este gobierno". En este sentido, recuperó datos previos y sostuvo: "Cuando hay que decir, hay que decir todo". 

 

"Sí, por supuesto, el Estado tiene que estar presente, como lo venimos viendo en esta recorrida que ha hecho el Gobernador por el Día de las Infancias. Ha entregado equipamiento tecnológico para distintas escuelas del interior, como Gastre, Gan Gan o Paso del Sapo", comentó la concejal. Al mismo tiempo, subrayó la inauguración de dos estaciones multidiagnóstico en Telsen y en Gan Gan: "Para que esos ciudadanos puedan tener mayor acceso a un servicio de salud de calidad".

 

Además, se refirió a la pronta inauguración de una segunda pileta en la ciudad de Esquel para que la comunidad pueda disfrutar, gracias a la gestión del actual intendente. 

 

Finalmente, la concejal, remarcó la cantidad de puestos de trabajo que surgen desde las construcciones en Laguna Carao: "Tuvimos la oportunidad de recorrer y de hablar con los trabajadores que se encuentran allí. Hay más de 100 puestos de trabajo. Los están capacitando y toda esa capacitación se la llevan con ellos. La novedad, además, es que van a llegar dos nuevos emprendimientos en ese lugar", concluyó. 

 

 

R.G.

 

