Taccetta apuesta por Austin para el Consejo de la Magistratura

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, valoró la designación de Diego Austin como candidato al Consejo de la Magistratura y destacó su experiencia y cercanía con los vecinos. Según el mandatario, el nombre de Austin fue propuesto por su "nivel de conocimiento por parte de los vecinos, no solamente de Esquel, sino de toda la zona".

Taccetta consideró que Austin es una persona "preparada para ese cargo" y que la decisión final estará en manos de la gente a través de su voto. El intendente resaltó la experiencia de Austin, quien fue concejal durante ocho años y ahora lleva dos en el gabinete municipal, lo que le da "mucho diálogo con los vecinos" y "mucho conocimiento de la ciudad y la comarca".

El intendente de Esquel adelantó que el gobernador Ignacio "Nacho" Torres estará presente en la ciudad esta semana, momento en el que comenzará de manera más formal la campaña.

T.B