Taccetta detalla las obras de gas en el barrio Badén y el avance de la pileta

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, anunció que la obra de la pileta en el Centro de Encuentro está próxima a culminar y que la intención es inaugurarla a fines de septiembre. Según el mandatario, ya se terminó la prueba de la estructura y se está vaciando la pileta para pintarla y volver a llenarla.

Durante su visita al barrio Badén, el intendente se refirió a las principales demandas de los vecinos, que son el adoquinado y el mantenimiento de las calles. Taccetta señaló que el municipio está trabajando en la instalación de cordón cuneta y adoquinado en gran parte de la ciudad, y que el Badén es uno de los sectores que se verán beneficiados.

El intendente también adelantó que el municipio invertirá más de 50 millones de pesos en la zona para realizar obras de gas en el Badén 1 y 2, que beneficiarán a más de 50 familias.



El objetivo de la obra es dejar de una vez por todas con el "plan calor" y la asistencia con leña, para que los vecinos tengan una mayor calidad de vida.



T.B