18 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Tercera edición de "La Muni Cerca Tuyo" con foco en las necesidades de los vecinos

El intendente Matías Taccetta destacó la importancia del programa para concretar soluciones a las distintas demandas de cada sector de la ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, destacó la importancia del programa "La Muni Cerca Tuyo", que en su tercera edición se realizó en el Centro de Encuentro del barrio Baden.
El objetivo de la iniciativa, según el mandatario, es acercarse a los vecinos para conocer sus necesidades y brindarles soluciones.

 

Taccetta señaló que cada sector de la ciudad tiene "demandas totalmente distintas" y que el programa permite tener un período de dos semanas para "concretar aquellas ayudas que se necesitan en cada uno de los sectores".

 

Durante la jornada, los vecinos también pudieron ver el avance de la obra en la pileta municipal, un proyecto que, según el intendente, llevará su tiempo.

 

Tacceta también resaltó el gran crecimiento que ha tenido la ciudad en los últimos años.
 

 

T.B 

 

