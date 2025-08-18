16°
Lunes 18 de Agosto de 2025
Los Juegos de Montaña buscan instalar un nuevo evento turístico-deportivo en Esquel

El intendente de Esquel celebró la gran concurrencia de la primera jornada de actividades y se mostró optimista con la continuidad del evento.
La gestión del intendente Matías Taccetta busca posicionar a Esquel como la "Capital Provincial del Turismo Deportivo" a través de los Juegos de Montaña 2025, una nueva propuesta que se inició este mes de agosto. El proyecto es impulsado principalmente por la Subsecretaría de Deportes, con la colaboración de las Subsecretarías de Cultura y Turismo.

 

Según Taccetta, el objetivo de los juegos es instalar un nuevo evento y una actividad importante para el municipio y la ciudad. El intendente destacó que ya en la primera jornada se sorprendieron por la cantidad de inscriptos en la competencia de parapente, que se realizó este fin de semana en la Laguna Willmanco.

 

"Esperemos tener un buen balance a final de este mes de agosto con una gran cantidad de inscriptos", expresó Taccetta, quien también señaló que el buen clima ayuda a que el evento se instale y continúe en los próximos años. El mandatario confía en que los participantes continuarán mostrando un buen desempeño en las próximas actividades programadas.
 

 

