El intendente de Río Mayo calificó la visita de la vicepresidenta como un "hecho histórico"

El intendente de Río Mayo, Gustavo Loyaute, agradeció la visita de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y del gobernador Ignacio Torres, a la que calificó como un "hecho histórico" para la comunidad en el marco del 90° aniversario de la localidad. Loyaute destacó que la visita es un hecho histórico no solo por la presencia de la vicepresidenta, sino también porque la localidad está a mil kilómetros de la capital federal.

El intendente aseguró que fue uno de los actos "más concurridos" en la historia del pueblo y agradeció a todas las autoridades, colegas y vecinos que se acercaron a acompañarlos.

Loyaute también agradeció el apoyo del gobernador Ignacio Torres, que no ha hecho diferencias con la localidad a pesar de ser de un partido político distinto. "Él siempre supo y nosotros también que ese es el camino, que tenemos que trabajar todos juntos", afirmó Loyaute. El intendente también agradeció a su familia, a la que calificó como "muy importante" en los momentos difíciles de la función pública.



T.B