-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 22 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
22 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El intendente de Río Mayo calificó la visita de la vicepresidenta como un "hecho histórico"

Gustavo Loyaute destacó la gran cantidad de funcionarios, colegas y vecinos que se acercaron para el 90° aniversario de la localidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente de Río Mayo, Gustavo Loyaute, agradeció la visita de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y del gobernador Ignacio Torres, a la que calificó como un "hecho histórico" para la comunidad en el marco del 90° aniversario de la localidad. Loyaute destacó que la visita es un hecho histórico no solo por la presencia de la vicepresidenta, sino también porque la localidad está a mil kilómetros de la capital federal.

 

El intendente aseguró que fue uno de los actos "más concurridos" en la historia del pueblo y agradeció a todas las autoridades, colegas y vecinos que se acercaron a acompañarlos.

 

Loyaute también agradeció el apoyo del gobernador Ignacio Torres, que no ha hecho diferencias con la localidad a pesar de ser de un partido político distinto. "Él siempre supo y nosotros también que ese es el camino, que tenemos que trabajar todos juntos", afirmó Loyaute. El intendente también agradeció a su familia, a la que calificó como "muy importante" en los momentos difíciles de la función pública.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El secreto que guardó un río más de medio siglo: un auto con un cadáver adentro
2
 Pasajeros de un micro viajaron varios kilómetros con un hombre muerto en su asiento
3
 Quería cambiar muebles por drogas, su padre se negó, lo mató y escondió el cuerpo en el freezer
4
 Concretaron un operativo de restitución de vivienda
5
 Un estudiante le arrojó un tacho de basura a trabajadores que se manifestaban en la UNPSJB
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -