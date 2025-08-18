El intendente de Esquel confirmó que el cargo de coordinador de Juntas Vecinales se encuentra vacante

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, confirmó que el cargo de coordinador de Juntas Vecinales, que ocupaba Matías Casati, se encuentra vacante y que la designación de su reemplazo se realizará "en las próximas semanas". Actualmente, la coordinación está a cargo del secretario general de la Intendencia, Gustavo Simieli.

Respecto a las versiones sobre un posible regreso de José María Spinelli al gabinete, Taccetta aclaró: "Las designaciones son mediante resolución y yo no he firmado nada. Hasta tanto no designe una persona, no hay nadie en el cargo".

Taccetta señaló que se están evaluando perfiles para el puesto y que la decisión será consensuada con los presidentes de las juntas vecinales, aunque enfatizó que se trata de un cargo político. "Cuando a uno lo designan como intendente, toma todas las decisiones buscando lo mejor para la ciudad. No gobernamos por asamblea, pero siempre escuchamos y corregimos cuando es necesario", expresó.

Asimismo, indicó que, al menos por mesa de entradas, no recibió ninguna nota oficial de juntas vecinales rechazando la eventual designación de Spinelli.