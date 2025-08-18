Desgarrador: Dos perros murieron atrapados en un incendio de vivienda

Un incendio en una vivienda del barrio Arrayanes de El Bolsón requirió la intervención de los Bomberos Voluntarios este sábado por la tarde. Cerca de las 17:55 horas recibieron un llamado de alerta informando sobre la presencia de humo en una casa de aproximadamente 15 x 7 metros.

El operativo de Bomberos

Al llegar al lugar, el personal se encontró con el inmueble cubierto por una densa cortina de humo. Para poder ingresar y trabajar, fue necesario realizar una entrada forzada.

En una de las habitaciones, la temperatura era mayor y el fuego ya había tomado parte del entretecho, por lo que los Bomberos debieron levantar varias chapas y realizar tareas de enfriamiento hasta lograr controlar las llamas.

Los dueños no estaban y murieron dos perritos

Al momento del hecho, los propietarios no se encontraban en la vivienda. Sin embargo, en el interior estaban dos perritos que lamentablemente no lograron sobrevivir al fuego y la intensa humareda.

Según informaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el siniestro provocó daños materiales de alrededor del 30% de la casa.

O.P