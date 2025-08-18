15°
17°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 18 de Agosto de 2025
RED43 comarca-andina incendioEl BolsónBarrio Arrayanes
18 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Desgarrador: Dos perros murieron atrapados en un incendio de vivienda

La casa sufrió daños en un 30% y, pese al accionar de Bomberos, dos perros que estaban dentro no lograron sobrevivir.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un incendio en una vivienda del barrio Arrayanes de El Bolsón requirió la intervención de los Bomberos Voluntarios este sábado por la tarde. Cerca de las 17:55 horas recibieron un llamado de alerta informando sobre la presencia de humo en una casa de aproximadamente 15 x 7 metros.

 

El operativo de Bomberos

Al llegar al lugar, el personal se encontró con el inmueble cubierto por una densa cortina de humo. Para poder ingresar y trabajar, fue necesario realizar una entrada forzada.

 

En una de las habitaciones, la temperatura era mayor y el fuego ya había tomado parte del entretecho, por lo que los Bomberos debieron levantar varias chapas y realizar tareas de enfriamiento hasta lograr controlar las llamas.

 

 

Los dueños no estaban y murieron dos perritos

Al momento del hecho, los propietarios no se encontraban en la vivienda. Sin embargo, en el interior estaban dos perritos que lamentablemente no lograron sobrevivir al fuego y la intensa humareda.

 

Según informaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el siniestro provocó daños materiales de alrededor del 30% de la casa.

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Otra vez la misma camioneta trasladaba carne y armas sin autorización
2
 Esquel conmemoró al General José de San Martín
3
 Fuego consumió vivienda cerca de la Ruta 40
4
 El changuito en Chubut, entre los más caros del país
5
 Jubilados: préstamos online de ANSES para devolverlos hasta en 6 años
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -