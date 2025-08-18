15°
Lunes 18 de Agosto de 2025
18 de Agosto de 2025
El invierno se siente cada vez menos: Lunes soleado con aire primaveral

La Comarca Andina arranca la semana con un lunes soleado, sin lluvias y con temperaturas que rondarán los 12°C. 
Después del fin de semana largo, el invierno parece tomarse un descanso y regala un lunes 18 de agosto que se asemeja más a una pseudo primavera que a la crudeza típica de agosto en la Patagonia.

 

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presenta con buenas condiciones del tiempo y temperaturas agradables para la época.

 

Pronóstico para el lunes 18 de agosto

 

  • Mañana: neblina, 3°C, viento leve del noreste entre 7 y 12 km/h.

     

  • Tarde: algo nublado, máxima de 12°C, viento del norte con intensidad moderada (13 a 22 km/h).

     

  • Noche: algo nublado, descenso a 6°C, viento del norte de 7 a 12 km/h.

     

  • Probabilidad de precipitaciones: 0% durante todo el día.

     

 

Un clima estable y sin lluvias que invita a retomar la rutina con energía, ideal para paseos, caminatas y actividades al aire libre.

 

Un agosto que huele como primavera

 

Aunque todavía es pleno invierno, los días en la Comarca se están sintiendo más templados de lo habitual. Las máximas de este lunes, cercanas a los 12°C, refuerzan la sensación de que el frío intenso ya comienza a despedirse.

 

Día de la Prevención de Incendios

 

Este 18 de agosto se conmemora el Día de la Prevención de Incendios, una efeméride que invita a reflexionar sobre el cuidado de la naturaleza, especialmente en zonas como la Comarca Andina, donde los bosques son patrimonio natural y requieren de la responsabilidad de todos para evitar riesgos.

 

 

O.P

 

