El operativo contra el incendio de Puerto Patriada entra en su cuarto día

El incendio forestal en Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, continúa activo y obliga a sostener un operativo ininterrumpido día y noche para evitar que las llamas avancen sobre zonas habitadas.

Según el Parte N° 3 del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), emitido a las 23 horas del miércoles 7 de enero, durante la noche y la mañana del miércoles los brigadistas trabajaron intensamente en la construcción de fajas cortafuegos y en la protección directa de viviendas, una estrategia determinante ante la imposibilidad de utilizar medios aéreos.

Sin vuelos aéreos y con tareas cuerpo a cuerpo

La jornada estuvo marcada por la falta de visibilidad, que impidió la operación de helicópteros y aviones hidrantes. Ante este escenario, el combate del fuego se realizó exclusivamente desde tierra, con refuerzos y consolidación de cortafuegos, enfriamiento de sectores calientes con equipos de agua y recorridas permanentes con observadores en terreno.

Desde el SPMF indicaron que estas tareas buscan frenar posibles reactivaciones y evitar que el incendio gane nuevos frentes, especialmente en sectores de bosque nativo y zonas cercanas a viviendas.

Operativo nocturno reforzado

La noche de miércoles, personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego se mantuvo en el lugar junto a Bomberos Voluntarios, enfocados en áreas con focos activos para proteger viviendas e infraestructuras.

El operativo cuenta con un amplio despliegue de organismos provinciales y nacionales, entre ellos la Secretaría de Bosques, las municipalidades de El Hoyo y Epuyén, Protección Civil, Policía del Chubut, Gendarmería Nacional y distintas áreas técnicas y de apoyo logístico.

Un incendio que exige esfuerzo sostenido

A cuatro días de iniciado el fuego, la situación en Puerto Patriada sigue siendo compleja y demanda un esfuerzo sostenido del personal en terreno, especialmente ante condiciones climáticas cambiantes y la imposibilidad de contar con apoyo aéreo constante.

En este marco, reiteraron el pedido a la población de evitar circular por las zonas afectadas.

O.P.