Jueves 08 de Enero de 2026
08 de Enero de 2026
El operativo contra el incendio de Puerto Patriada entra en su cuarto día

Sin apoyo aéreo durante el miércoles por falta de visibilidad, el operativo se concentra en fajas cortafuegos y protección de viviendas en El Hoyo.
El incendio forestal en Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, continúa activo y obliga a sostener un operativo ininterrumpido día y noche para evitar que las llamas avancen sobre zonas habitadas.

 

Según el Parte N° 3 del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), emitido a las 23 horas del miércoles 7 de enero, durante la noche y la mañana del miércoles los brigadistas trabajaron intensamente en la construcción de fajas cortafuegos y en la protección directa de viviendas, una estrategia determinante ante la imposibilidad de utilizar medios aéreos.

 

Sin vuelos aéreos y con tareas cuerpo a cuerpo

 

La jornada estuvo marcada por la falta de visibilidad, que impidió la operación de helicópteros y aviones hidrantes. Ante este escenario, el combate del fuego se realizó exclusivamente desde tierra, con refuerzos y consolidación de cortafuegos, enfriamiento de sectores calientes con equipos de agua y recorridas permanentes con observadores en terreno.

 

Desde el SPMF indicaron que estas tareas buscan frenar posibles reactivaciones y evitar que el incendio gane nuevos frentes, especialmente en sectores de bosque nativo y zonas cercanas a viviendas.

 

 

Operativo nocturno reforzado

 

La noche de miércoles, personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego se mantuvo en el lugar junto a Bomberos Voluntarios, enfocados en áreas con focos activos para proteger viviendas e infraestructuras.

 

El operativo cuenta con un amplio despliegue de organismos provinciales y nacionales, entre ellos la Secretaría de Bosques, las municipalidades de El Hoyo y Epuyén, Protección Civil, Policía del Chubut, Gendarmería Nacional y distintas áreas técnicas y de apoyo logístico.

 

Un incendio que exige esfuerzo sostenido

 

A cuatro días de iniciado el fuego, la situación en Puerto Patriada sigue siendo compleja y demanda un esfuerzo sostenido del personal en terreno, especialmente ante condiciones climáticas cambiantes y la imposibilidad de contar con apoyo aéreo constante.

 

En este marco, reiteraron el pedido a la población de evitar circular por las zonas afectadas.

 

 

 

 

O.P.

 

