Esquel sin temporada: la nieve no llegó y los turistas tampoco

Milagros Sánchez, encargada del Hotel Tehuelche, se refirió a la temporada de invierno en la ciudad de Esquel.

"La temporada de invierno estuvo muy floja, casi no tuvimos temporada de invierno. Tuvimos alrededor de un 10% de ocupación. La gente, como no había nieve, nos cancelaba las reservas, se iban antes o prácticamente no venían", comentó a Red43.

Respecto al contraste con la temporada invernal del año pasado, Sánchez sostuvo: "Si bien estuvo floja, hubo más movimiento de lo que hubo este año".

Para la encargada, el problema central es de "marketing": "Yo creo que hay un problema de marketing, en cuanto al destino, la publicidad. También tenemos un tema de conexión con pocos vuelos. Si bien el vuelo a Córdoba nos favoreció, las rutas están bastante desastrosas, entonces falta un poco".

Aunque la ocupación no fue la esperada, todavía se mantiene la esperanza de alcanzar buenos números con la temporada de tulipanes: "Tulipanes viene bastante bien. Nosotros trabajamos mucho con grupos y, si bien está todo vendido, tenemos un par de grupitos flojos que no están moviendo mucho, pero tenemos la esperanza de que todo repunte", manifestó.

R.G.