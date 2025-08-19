Taller intensivo de teatro en La Juntadera

Álvaro Ochoa Martínez lleva diez años viviendo y formándose en Buenos Aires, pero es esquelense y cada vez que vuelve intenta traer algo de su trabajo como actor, director y dramaturgo.

En el taller intensivo "Delirios de invierno" compartirá tres encuentros "para personas con o sin experiencia en la actuación" que se desarrollarán en el Teatro La Juntadera, ubicado en calle Urquiza 254.

La propuesta busca no solo ofrecer formación y práctica teatral, sino también la vinculación con la posibilidad de hacer teatro en Buenos Aires, aproximarse a ese circuito desde un esquelense: "estoy gestionando Casa Gladys que es una casa de arte en Abasto donde hay ciclos de teatro, poesía, cine, y llevar algo de acá allá creo que puede nutrir muchísimo, los esquelenses tenemos un grado de arte en la sangre muy grande y mucho activismo".

Álvaro ha presentado sus obras en años anteriores y ahora, en este lapso de vacaciones, propone formar y nutrirse el también de lo que se genera desde el teatro local.

Inscripciones en la siguiente planilla: aquí.

Los días viernes 22 de 20:30 a 22:30, sábado de 10:30 a 13:30 y domingo 24 de Agosto (horario a confirmar).

