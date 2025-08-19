10°
Martes 19 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Taller intensivo de teatro en La Juntadera

Álvaro Ochoa Martínez comparte su experiencia ganada en Buenos Aires en tres jornadas para personas incluso sin experiencia previa en la disciplina.
Álvaro Ochoa Martínez lleva diez años viviendo y formándose en Buenos Aires, pero es esquelense y cada vez que vuelve intenta traer algo de su trabajo como actor, director y dramaturgo.

 

En el taller intensivo "Delirios de invierno" compartirá tres encuentros "para personas con o sin experiencia en la actuación" que se desarrollarán en el Teatro La Juntadera, ubicado en calle Urquiza 254.

 

La propuesta busca no solo ofrecer formación y práctica teatral, sino también la vinculación con la posibilidad de hacer teatro en Buenos Aires, aproximarse a ese circuito desde un esquelense: "estoy gestionando Casa Gladys que es una casa de arte en Abasto donde hay ciclos de teatro, poesía, cine, y llevar algo de acá allá creo que puede nutrir muchísimo, los esquelenses tenemos un grado de arte en la sangre muy grande y mucho activismo". 

 

Álvaro ha presentado sus obras en años anteriores y ahora, en este lapso de vacaciones, propone formar y nutrirse el también de lo que se genera desde el teatro local.

 

Inscripciones en la siguiente planilla: aquí.

 

Los días viernes 22 de 20:30 a 22:30, sábado de 10:30 a 13:30 y domingo 24 de Agosto (horario a confirmar).

 

SL

 

