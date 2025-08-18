Solicitud de vacantes en el Salesiano: formulario disponible

Desde el cuerpo directivo del Instituto Salesiano "San Luis Gonzaga", se informa sobre el proceso de solicitud de vacantes para el ciclo lectivo 2026 en los niveles Inicial, Primario y Secundario. Los interesados deben adquirir el formulario en los centros de fotocopiado "Copy 007" (Rivadavia 780), "Centro del copiado" (Av. Ameghino y Av. Fontana), "Pinocho" (25 de Mayo 437), "Kiosco Hollywood"( Alvear 1181), "La esquelada" (Av. Alvear y Conesa), "Patagonia tecno"(Brown 60), "Alma´s"Sarmiento 758), y "Grafica Folk"(San Martín y Molinari). Luego deben completar y presentar el formulario en la Secretaría del Colegio por calle Chacabuco desde el lunes 18 de agosto hasta el martes 30 de septiembre, en horarios de 9 a 12 o de 14 a 17 hs. Se emitirá un comprobante de recepción.

Aclaran que completar el formulario no es vinculante y que el ingreso depende de las vacantes existentes, que por el momento no hay disponibles en Nivel Primario y Secundario. Las vacantes que surjan se gestionarán en febrero/marzo 2026. A mediados de octubre se comunicará la lista de ingresantes a Salas de 4 y 5 años por cartelera y habrá una reunión inicial obligatoria.

Es importante mencionar que si su hijo/a ya es estudiante del Colegio, no debe completar este formulario.

E.B.W.