Chamorro advirtió sobre tareas de Simeoni en el Cerro La Torta: “¿Se ha cumplido la sentencia por daño ambiental?”

Durante la hora de preferencia de la sesión del Concejo Deliberante celebrada este lunes, la concejal del Frente Vecinal, Evangelina Chamorro, expresó su preocupación por la aparente reanudación de actividades por parte de Simeoni en tierras municipales ubicadas en el Cerro La Torta, a pesar de una sentencia judicial previa por daño ambiental en esa zona.

Chamorro señaló que se encuentra “constatado” que (Yiyo) Simeoni estaría desarrollando movimientos de suelo mediante un permiso de paso gestionado a través de Parques Nacionales, pero dentro de territorio que es de titularidad del municipio. “Son las tierras municipales que se encuentran en el Cerro La Torta. Quizás algunos, no sé si todos, habrán visto que nuevamente el señor Simeone, ha dado declaraciones respecto de ciertos trabajos que estaría realizando en este lugar”, expresó la edil.

Según detalló, se ha detectado un permiso de paso, aunque no queda claro su alcance: “Constatamos que hay un permiso de paso para avanzar en algún tipo de movimiento de suelo, no sabemos qué, vamos a solicitar información porque evidentemente para que este señor nuevamente ingrese a ese lugar, alguien le posibilitó la entrada”. Luego agregó: “Ingresa a través de Parques Nacionales, a través de un permiso de paso, pero está trabajando en tierras que corresponden a la Municipalidad de Esquel”.

Pedido de informes y antecedentes judiciales

Chamorro recordó que existe una sentencia judicial previa por daño ambiental en la zona y planteó dudas sobre el cumplimiento de las medidas de reparación dictadas por la Justicia: “Sabemos todos lo que ha sucedido, el daño ambiental causado, la sentencia que ha dado la justicia al respecto, ¿se ha cumplido? ¿Hubo plantación, hubo recuperación forestal del área dañada?”.

Más adelante, sostuvo que la misma persona estaría nuevamente realizando trabajos en el mismo sitio: “Sin embargo, entendemos y tenemos conocimiento de que estaría esta misma persona nuevamente trabajando en tierras municipales”

La concejal recordó que existe un proyecto de ordenanza que busca declarar esa área como reserva natural municipal, el cual aún se encuentra bajo análisis en la Comisión de Ambiente del Concejo. “Recordemos también que hay un proyecto de ordenanza presentado que se encuentra en la Comisión de Ambiente, la cual trata sobre la generación de una reserva natural en estos mismos territorios, que generaría el cuidado y garantizaría el acceso para todos los habitantes de esta ciudad”.

Las declaraciones de Chamorro llegan en el momento en que existe preocupacion de los vecinos por el otorgamiento de autorizaciones -en la misma zona de las talas de bosques- a terceros para realizar actividades que, sin ningun control ni recaudo ambiental, podrían dar lugar a hechos similares como el de la condena a que ha hecho referencia la Concejal, o peor, a incendios forestales como los ocurridos con anterioridad, que han llevado a una perdida irreparable del patrimonio de los esquelenses, sin contar el peligro para los pobladores de Alto Río Percy.