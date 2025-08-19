Elecciones en octubre: ocho listas para diputados nacionales

En Chubut, ocho listas de distintos partidos y frentes políticos se presentarán para las próximas elecciones nacionales de octubre. El objetivo de estas agrupaciones es conseguir las dos bancas que se renuevan en la Cámara de Diputados de la Nación, actualmente ocupadas por Eugenia Anianello (PJ) y Ana Clara Romero (Despierta Chubut), cuyos mandatos finalizan este año.



Candidatos a diputados nacionales:

Frente Despierta Chubut: Ana Clara Romero y Gustavo Menna.

Frente Unidos Podemos: Juan Pablo Luque y Lorena Elisaincin.

La Libertad Avanza: Maira Frías y Julián Moreira.

El Partido Libertario: Ariana Mellao y Carlos Bottazzi.

Fuerza del Trabajo Chubutense: Alfredo Béliz y Tatiana Goic.

Frente de Izquierda y de Trabajadores: Santiago Vasconcelos y Emilse Saavedra.

Partido Independiente del Chubut (PICH): Héctor Vargas y Karen Ramírez.

Partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN): Oscar Petersen y Rosana Etcheverry.

Candidatos para el Consejo de la Magistratura



Además de las bancas de diputados, en las elecciones de octubre se elegirán nuevos representantes para el Consejo de la Magistratura en las circunscripciones de Trelew y Esquel. Seis espacios políticos presentaron sus candidatos para este cargo.



Candidatos:

Despierta Chubut: Sergio Bartels (Trelew) y Diego Austin (Esquel).

Unidos Podemos: Carlos Silvestri García (Trelew) y Ezio Tracanna (Esquel).

La Libertad Avanza: Facundo Lazzaro (Trelew) y Cristian Ortiz (Esquel).

Fuerza del Trabajo Chubutense: Pablo Género (Trelew) y Javier Quiñenaeo Mercado (Esquel).

Partido Independiente del Chubut (PICh): Brian Jones (Trelew) y Jhonatan Velázquez (Esquel).

Partido GEN: Eduardo González (Trelew) y Rubén Anido (Esquel).

La circunscripción Trelew abarca a Rawson, Gaiman, Dolavon, 28 de Julio, Dique Florentino Ameghino, El Mirasol, Las Plumas, Paso de Indios y Los Altares. Por su parte, la circunscripción Esquel incluye a Carrenleufú, Tecka, Paso del Sapo, Colán Conhué, Aldea Epulef, Boquete Nahuelpán, Río Percy, Trevelin, Aldea Escolar, Los Cipreses, Lago Rosario, Corcovado, Cerro Centinela, El Maitén, Cushamen, Gualjaina, Cholila, Epuyén, El Hoyo, Lago Puelo, Las Golondrinas, El Turbio, Cerro Radal, Paraje Entre Ríos, Atilio Viglione, Río Pico, Gobernador Costa y José de San Martín.

E.B.W.