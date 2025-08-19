10°
Esquel, Argentina
Martes 19 de Agosto de 2025
19 de Agosto de 2025
Barrotes limados y una cuerda para saltar un paredón: cómo fue la fuga de 3 presos chilenos

Todos estaban condenados por asesinatos y contaron con apoyo externo para escapar. Hay temor que hayan huido a la Argentina. 
Por Redacción Red43

Una fuga de presos de alta peligrosidad en una penitenciaría de Chile, puso en alerta a la policía en Argentina, ante la posibilidad de que ingresen al país en su intento por eludir a las autoridades. A raíz de esto, se elevaron los controles para capturarlos.

 

Son tres los reclusos que escaparon del Complejo Penitenciario de Valparaíso tras cortar los barrotes de su celda, detalló el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez.

 

Según revelaron, escalaron al cuarto nivel del módulo 105 y utilizaron una cuerda lanzada desde el exterior para lanzarse al estilo canopy y escapar. Tras el hecho, las autoridades chilenas implementaron más de una decena de medidas para reforzar la seguridad en los recintos penitenciarios.

 

La fuga habría contado con apoyo externo, según las primeras investigaciones, y los presos fueron identificadocomo:

 

-Jairo González, condenado a presidio perpetuo por robo con homicidio.

 

-Claudio Fornes, imputado por el mismo delito.

 

-Juan González, condenado por el homicidio del cabo de Carabineros David Florido en junio de 2022.

 

En este sentido, se puso en alerta a las autoridades de Mendoza, ya que advirtieron que podrían haber cruzado hacia la provincia en las últimas horas. A raíz de este posible escape a la Argentina, recibieron los prontuarios delictivos de los tres presidiarios.

 

Por otro parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que Gendarmería deberá revisar el perímetro de todas las cárceles en un plazo de 24 horas y entregar un informe sobre la distribución de internos en 72 horas, entre otras acciones preventivas.

 

Este caso generó gran preocupación por la presunta existencia de apoyo externo. Por la precisión y el nivel de coordinación de la fuga, los investigadores sospechan que hubo cómplices fuera del penal. La soga utilizada y la niebla de esa madrugada fueron factores determinantes para el éxito del escape.

 

 

 

