Chubut: Buscan a un hombre acusado de abuso sexual

El Poder Judicial de Chubut mantiene vigente un pedido de captura contra Federico Adrián Serrano, conocido como “Champi”, de 38 años, imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de una menor de edad.

El acusado se encuentra prófugo con una orden de detención vigente y las fuerzas de seguridad locales han reforzado su búsqueda en distintos puntos de Puerto Madryn y sus alrededores, a la espera de recibir información que permita su pronta detención.

Según informaron desde la División de Investigaciones de la Policía, Serrano está activamente buscado y la comunidad es clave para su localización. “Cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero debe comunicarse de manera urgente al teléfono 280-456-2486 o dirigirse a la comisaría más cercana”, señalaron las autoridades.

Las fuerzas de seguridad han organizado operativos de rastrillaje, controles vehiculares y recorridas en zonas de tránsito frecuente, con el objetivo de impedir que el acusado continúe evadiendo a la justicia. La causa judicial contra Serrano se encuentra en curso.

La imputación se enmarca dentro de delitos graves que, de comprobarse, podrían derivar en penas de prisión de varios años, dadas las agravantes que la ley contempla por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de menores.

El caso ha generado gran preocupación entre los vecinos de Puerto Madryn, quienes se mantienen atentos a las alertas de las autoridades y a las publicaciones oficiales que buscan difundir información confiable sobre su búsqueda.

Las fuerzas de seguridad solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con su paradero y proceder a su inmediata detención.

Fuente: ADN Sur

C.S.