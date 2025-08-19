10°
Martes 19 de Agosto de 2025
19 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

La AFA echó a un árbitro que se puso a hablar por celular en pleno partido

Dirigía un encuentro de juveniles. También se lo vio elongar y tratar de manera irrespetuosa a jugadores, técnicos y público. El despido fue por “atentar contra los valores del fútbol”.
Por Redacción Red43

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó este lunes la suspensión y despido del árbitro Sebastián Solís, luego de su polémica actuación en un encuentro de Juveniles C entre Roma y Argentino de Rosario.

 

La medida se adoptó tras constatarse que el colegiado incumplió gravemente su deber de impartir justicia y mostró un trato irrespetuoso hacia jugadores, cuerpos técnicos y público presente.

 

En un comunicado, la entidad sostuvo que Solís “atentó contra los valores del fútbol” y que su conducta resultó incompatible con la investidura arbitral. Además, señaló que no solo descuidó sus obligaciones dentro de la cancha, sino que su comportamiento fue “lamentable” y generó consecuencias negativas en las instituciones involucradas.

 

Como parte de la documentación del caso, la AFA difundió un video en el que se observa al árbitro alejándose de las jugadas, elongando en pleno partido y, en un momento, sacando un celular de su bolsillo para hablar. Estas imágenes dejaron en evidencia su falta de compromiso con el desarrollo del juego y fueron determinantes para aplicar la sanción.

 

Tras este episodio, Solís quedó inhabilitado para dirigir en cualquier división del fútbol argentino. Por ahora, se desconocen las razones que llevaron al árbitro a comportarse de esa manera, mientras la AFA remarcó que la decisión busca resguardar la ética y los valores dentro del deporte.

 

 

