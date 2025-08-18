Sergio Mauro y Eileen India Jones se coronaron Campeones Nacionales de Tiro con Arco

Un total de cinco medallas consiguieron los arqueros de la región tras llevarse a cabo durante el fin de semana el Torneo Nacional Sala de Tiro con Arco.

Dos de esas medallas fueron de primeros puestos, ya que Sergio Daniel Mauro, en tradicional masculino y Eileen India Jones en categoría Raso Sub 18 femenino.

Ambos arqueros pertenecen al Club de Arquería Andino Patagónico, entidad que organizó este certamen.

Por su parte, Laila Ardito y Maximiliano González Fanuele lograron medalla de plata.

Laila Ardito, representante del CAAP, fue escolta de Virginia Papalardo en la categoría Tradicional Femenino, en tanto González Fanuele (CARPO) logró el segundo puesto detrás del mismo Sergio Mauro en Tradicional Masculino.

La quinta medalla para la región fue para Martin Pena, quien logró medalla de bronce en la disciplina de Longbow masculino.

Señalemos que más de 140 competidores de distintos lugares del país tomaron parte de este torneo que se desarrolló en el Gimnasio Municipal de Esquel.

En cuanto a los resultados generales, la Región Patagónica se quedó con la Copa Challenger, galardón que distingue a la región que obtiene la mayor cantidad de medallas doradas en el certamen.