Martes 19 de Agosto de 2025
19 de Agosto de 2025
deportes
Por Redacción Red43

Jóvenes de Trevelin compiten en los Juegos Evita provinciales

Dos delegaciones deportivas partieron esta mañana rumbo a la instancia provincial, una instancia clasificatoria para los Juegos Evita Nacionales 2025. 
Por Redacción Red43

Los equipos de vóley femenino Sub 15 y de hockey sub 16 viajaron a Comodoro Rivadavia y Rawson, respectivamente, para competir del 19 al 21 de agosto. Las jóvenes deportistas se medirán con pares de diferentes localidades de la provincia en esta importante etapa. 

 

El equipo de vóley, acompañado por el entrenador Jorge Montesino, jugará en el Gimnasio N° 4 de Comodoro Rivadavia. Mientras tanto, las chicas de hockey, junto a sus profesores Carolina Arienti y Alejandro Sabelli disputarán de sus partidos en el Club Bigornia de Rawson. Ambos equipos representan esfuerzo y mucho trabajo realizado desde las escuelas municipales deportivas de Trevelin. 

 

 

E.B.W. 

 

