Chubut se posiciona en la natación gélida: Barrios y Guerreiro rumbo al Mundial de Finlandia 2026

Chubut vuelve a reafirmar su protagonismo en la élite de la natación en aguas gélidas de la mano de Tomás Barrios Díaz y María Laura Guerreiro. Los talentosos nadadores, ambos de Esquel, lograron una destacada actuación en la Winter Swimming World Cup 2025 en El Calafate, consiguiendo no solo podios importantes, sino también su clasificación al próximo Mundial de Finlandia.

Una prueba de resistencia y destrezaEl evento, que se llevó a cabo entre el 4 y el 10 de agosto en las heladas aguas del Lago Argentino, se destacó por ser la edición más fría hasta la fecha. Con temperaturas que rondaron los -4 °C en el ambiente y 3,5 °C en el agua, más de 150 nadadores de 16 países se enfrentaron a un desafío extremo que puso a prueba su capacidad física y mental.Una particularidad de esta edición fue la realización de estudios médicos en cada prueba, se tomó la temperatura corporal y del agua, registrando los impactos que generaban en los nadadores. Estos datos, recopilados en los participantes, servirán para futuras investigaciones. Esta competencia reunió a atletas de potencias de la natación de invierno, como Rusia, Canadá y Polonia, pero el equipo argentino demostró estar a la altura con una excelente performance.El apoyo institucional también se hizo presente con la asistencia de Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete, un respaldo que demuestra la importancia que el gobierno nacional le otorga a esta disciplina. Con eventos como este, Santa Cruz está en camino de consolidarse como la capital nacional de la natación de invierno.

Un desempeño que hace historiaTomás Barrios Díaz, de 40 años, y María Laura Guerreiro, de 34, fueron los principales representantes de Chubut en el torneo. Sus resultados no solo fueron cruciales para el equipo argentino, sino que también los catapultaron al Mundial de Invierno de Oulu 2026, un claro reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Ellos representarán a Argentina en la Championship, del 2 al 8 de marzo, y en la World Cup, del 28 al 2, en un viaje que los llevará de Suecia a Finlandia.

Aquí te mostramos los podios que obtuvieron, una muestra del talento y la tenacidad que los caracteriza:María Laura Guerreiro (categoría máster C)

50 m pecho: 2° puesto

100 m pecho: 2° puesto

200 m pecho: 2° puesto

50 m libre: 2° puesto

Posta mixta: 2° puesto

Super final 50 m pecho (general): 3° puesto

Tomás Barrios Díaz (categoría máster D)

50 m libre: 1° puesto

100 m libre: 1° puesto

200 m libre: 1° puesto

500 m libre: 1° puesto

50 m mariposa: 1° puesto

50 m pecho: 1° puesto

100 m pecho: 1° puesto

200 m pecho: 1° puesto

Posta mixta: 2° puesto

La voz del protagonista

Tomás Barrios Díaz compartió su orgullo y sus objetivos con un mensaje inspirador: "Estoy muy feliz de poder representar a mi ciudad, Esquel, y a mi provincia, Chubut. El nivel que tenemos es muy alto, y haber logrado el primer puesto en las ocho distancias individuales es una enorme satisfacción. Agradezco a todos los que confían en mí y ven el esfuerzo diario para representar a la provincia de la mejor manera. Ahora mi meta es lograr resultados similares o incluso mejores en Finlandia. Mi objetivo no es solo cumplir sueños, sino dejar a Argentina y a Chubut en lo más alto".

Con esta actuación, Barrios y Guerreiro no solo se posicionan como referentes de la disciplina a nivel nacional e internacional, sino que también consolidan a Chubut como una potencia de la natación en aguas gélidas, una especialidad que combina el deporte con el desafío personal y la conexión con la naturaleza.

E.B.W.