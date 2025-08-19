Trevelin se destaca en la Expo Turismo de Comodoro Rivadavia 

Durante la jornada del sábado, el stand de Trevelin se destacó por la difusión de su historia galesa y la cultura de pueblos originarios, además del distintivo Campo de Tulipanes, sus viñedos patagónicos, sus áreas naturales protegidas y la variada oferta cultural y gastronómica, lo que generó gran interés entre los visitantes de la Expo Turismo de Comodoro Rivadavia.

El pueblo del molino estuvo representado por el Secretario de Turismo Juan Manuel Peralta, acompañado por las informantes turísticas Aixa Ferreira y Selene Martínez, junto a otros prestadores turísticos. Se compartió información, material promocional y se realizaron degustaciones de productos regionales. Además se realizó la presentación del destino en el escenario principal de la Expo y se mantuvieron encuentros con operadores y agencias de viajes, fortaleciendo la promoción de Trevelin como un destino de excelencia todo el año.

Peralta aseguró que “Estar presentes en la Expo Turismo es estratégico para acercar nuestra propuesta al público del sur provincial, que cada temporada elige a Trevelin y la Comarca como su destino preferido”.

Con esta participación, Trevelin reafirma su compromiso de seguir trabajando en la integración regional y en la diversificación de su oferta turística, posicionándose cada vez con mayor fuerza en los principales mercados turísticos de la Patagonia.

E.B.W.