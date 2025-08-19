10°
Martes 19 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Un concurso fotográfico pondrá en valor los 80 años de historia del Aeropuerto local

Las inscripciones comenzaron el 15 de agosto y estarán abiertas hasta el 15 de octubre. Las fotografías seleccionadas se expondrán en el aeropuerto hasta el 15 de diciembre. 
La subsecretaria de Turismo, Florencia Andolfatti,  junto a los integrantes de Aeropuertos Argentina 2000, Miguel Vieyra, Sergio Tomaselli, María Colemil y la fotógrafa Guillermina Etcheberne, realizaron en el día de hoy la presentación de un concurso de fotografía.

 

A 80 años del aeropuerto "Brigadier Antonio Parodi”, la invitación busca poner en valor la historia local. La funcionaria municipal destacó el trabajo conjunto, así como se dio en los últimos meses con Córdoba: “Agradecemos una vez más por tenernos en cuenta y por permitirnos ser parte de este pedacito de historia del aeropuerto”.

 

El certamen está destinado a toda la comunidad de Esquel, y consta de tres categorías: Aventura y paisaje, emociones y encuentros del viaje y detalles del aeropuerto. 

 

Las inscripciones comenzaron el 15 de agosto y estarán abiertas hasta el 15 de octubre. Las fotografías seleccionadas se expondrán en el aeropuerto hasta el 15 de diciembre. Podrán participar fotografías de archivo e históricas, no necesariamente actuales.

 

Los premios incluyen un viaje en el Viejo Expreso Patagónico "La Trochita", 50% de descuento en la excursión al Alerzal Milenario, una jornada de producción en el estudio de Daniel Mayor y una clínica fotográfica modalidad uno a uno con la fotógrafa Guillermina Etchebarne. 

 

Las personas interesadas podrán solicitar las bases y condiciones a través del mail: mcolemil@aeropuertosargentina.com

 

SL

 

