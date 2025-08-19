10°
10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 19 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 deportes DeportesChubut Deportesgolnymascota deportiva
19 de Agosto de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Chubut Deportes presentó a su nueva mascota

“Golny”, diseñado Gonzalo Terán, representará a la provincia en cada competencia deportiva por los próximos dos años.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

El presidente de Chubut Deportes Milton Reyes, junto al gerente de Relaciones Institucionales Agustín Landau, presentaron el diseño de la nueva mascota que, por los próximos dos años, representará al deporte chubutense en los diferentes torneos donde la provincia tenga participación.

 

Participó de la exposición, el ganador del concurso Gonzalo Terán, de la ciudad de Rawson, con la propuesta denominada “Golny”, nombre derivado del vocablo tehuelche que significa “Puma”.

 

El diseño consiste en un puma joven y humanizado, que simboliza la fuerza, la energía y el espíritu de superación del deporte patagónico.

 

 

Durante la presentación, se le otorgó al ganador un diploma de reconocimiento oficial. Además, se confirmó la difusión del diseño con nombre del creador en redes sociales, medios de prensa y sitio web de Chubut Deportes.

 

A su vez, se le hizo entrega de un conjunto deportivo oficial de Chubut Deportes, un kit de arte que contiene varios elementos para trabajo artístico profesional y un avistaje de ballenas.

 

Asimismo, se realizó una mención especial a la propuesta presentada por Agustín Ezequiel Sofía, destacada por su originalidad y pertinencia conceptual. Su obra lleva por nombre “Chu y But”, en alusión a nuestra provincia, separada en sílabas.

 

 

El diseño elegido también representa a un puma, por reflejar la fuerza, la deportividad, la ambición y por ser parte fundamental de la fauna de nuestra región.

 

El concurso, que se extendió desde el 10 de julio al 8 de agosto, fue organizado por la gerencia Relaciones Institucionales de Chubut Deportes y estuvo abierto a toda la comunidad chubutense, con una consigna clara: transmitir un mensaje positivo, energético y alineado con la identidad regional, representando los valores del deporte y la cultura patagónica.

 

Hubo un total de 13 propuestas, que fueron analizadas un jurado que estuvo integrado por miembros de las distintas gerencias y del Directorio del ente deportivo provincial, quienes fueron los encargados de la votación.

 

En las próximas semanas, la mascota “Golny” será presentada formalmente.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Kay Gamarra, la joven locutora que sueña con ser dentista
2
 Tomate triturado con “gusanos”: ANMAT emitió una advertencia
3
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
4
 Sergio Mauro y Eileen India Jones se coronaron Campeones Nacionales de Tiro con Arco
5
 Murió atropellado el día de su cumpleaños y su perro no quiso moverse de su lado
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
5
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -