Chubut Deportes presentó a su nueva mascota

El presidente de Chubut Deportes Milton Reyes, junto al gerente de Relaciones Institucionales Agustín Landau, presentaron el diseño de la nueva mascota que, por los próximos dos años, representará al deporte chubutense en los diferentes torneos donde la provincia tenga participación.

Participó de la exposición, el ganador del concurso Gonzalo Terán, de la ciudad de Rawson, con la propuesta denominada “Golny”, nombre derivado del vocablo tehuelche que significa “Puma”.

El diseño consiste en un puma joven y humanizado, que simboliza la fuerza, la energía y el espíritu de superación del deporte patagónico.

Durante la presentación, se le otorgó al ganador un diploma de reconocimiento oficial. Además, se confirmó la difusión del diseño con nombre del creador en redes sociales, medios de prensa y sitio web de Chubut Deportes.

A su vez, se le hizo entrega de un conjunto deportivo oficial de Chubut Deportes, un kit de arte que contiene varios elementos para trabajo artístico profesional y un avistaje de ballenas.

Asimismo, se realizó una mención especial a la propuesta presentada por Agustín Ezequiel Sofía, destacada por su originalidad y pertinencia conceptual. Su obra lleva por nombre “Chu y But”, en alusión a nuestra provincia, separada en sílabas.

El diseño elegido también representa a un puma, por reflejar la fuerza, la deportividad, la ambición y por ser parte fundamental de la fauna de nuestra región.

El concurso, que se extendió desde el 10 de julio al 8 de agosto, fue organizado por la gerencia Relaciones Institucionales de Chubut Deportes y estuvo abierto a toda la comunidad chubutense, con una consigna clara: transmitir un mensaje positivo, energético y alineado con la identidad regional, representando los valores del deporte y la cultura patagónica.

Hubo un total de 13 propuestas, que fueron analizadas un jurado que estuvo integrado por miembros de las distintas gerencias y del Directorio del ente deportivo provincial, quienes fueron los encargados de la votación.

En las próximas semanas, la mascota “Golny” será presentada formalmente.