El Futsal de la AFE entró en la fase definitoria

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Este año ha sido muy productivo para el futsal de la región. Sobre todo por el nivel de los torneos que se jugaron en la zona, como así también la participación de equipos femenino de la AFE tanto en la Divisional de Honor en Comodoro Rivadavia o en la Copa de Oro Sur Femenina que tuvo lugar en Rawson. Todo suma para el desarrollo del futsal en la región, todo suma.

Por otra parte, tanto Esquel como Trevelin fueron sedes de los mejores Torneos Nacionales masculinos que se puedan llevar a cabo en el país, bajo la tutela de la CAFS. El Torneo Nacional de la Divisional de Honor que se jugó en Esquel fue el más importante por el nivel de juego, donde Transporte Wenú llegó a la final.

Además, como sede principal en Trevelin, se jugaron la Copa de Oro Sur, con una gran actuación de Transporte Rolando y el Torneo de Selecciones B también tuvo fuerza en la zona donde aparecieron selecciones nuevas que vamos a destacar.

A principio de este año se formalizaron tres Asociaciones dentro de la provincia de Chubut, la Sanmartiniana, la ubicada en la Meseta Central con la sede principal de Gastre y también en El Maitén.

Y dentro de la AFE también podemos señalar la incorporación, en sus torneos, de la categoría formativa, en este caso la C17 y para fines de este mes está programado un torneo provincial para la C18. Hay mucho por hacer, pero mucho se ha avanzado.

En lo que respecta al futsal doméstico, en tres de las cuatro categorías de mayores (Divisional de Honor, Divisional Femenina, además de la Divisional A) ya se conocen los partidos de semifinales, aunque no hay fecha establecida para estos encuentros.

También ya se saben los cruces de Cuartos de Final de la Divisional B, como así también se conocen a los equipos finalistas en la C17, donde tampoco hay fecha de realización de estos encuentros. Podrá llegar a ser durante el fin de semana del 1 y 2 de noviembre, al menos ya está pedido el SUM de la Escuela 112 para esa fecha, según nos informaron desde la organización.

LO QUE VIENE, LO QUE VIENE

En lo que respecta a la Divisional de Honor de la AFE, los encuentros de semifinales son los siguientes: Transporte Wenu vs. Todo Pollo Futsal y Club Del Campo A vs. Tecka Futsal.

Por el lado de las mujeres, las semifinales establecidas son las siguientes: Patagonia Futsal vs. Italy Futsal y Lala Gym ante Fontana.

En esta categoría sí hubieron encuentros de Cuartos de Final y los resultados que se registraron fueron los siguientes: Patagonia Futsal le ganó a Austral por 2 a 1, en tanto Italy Futsal, en los últimos segundos de juego, derrotó a Rolando por 1 a 0.

Además Fontana goleó a las Chelseas por 5 a 0 y Lala Gym superó a Don Bosco Futsal por 5 a 2.

En lo que respecta a la divisional A, las semifinales establecidas son las siguientes: Sin Riendas Futsal vs. Retorno y La Reserva jugará ante Mitre.

Por su parte, en la divisional B, donde tomaron parte un total de 15 equipos, se llegó a los Cuartos de Final con esta programación: Halcones Futsal vs. Serra Futsal; Austral Futsal vs. Unidos del Sur; Odriozola Futsal vs. Luz y Fuerza, el cuadro se cierra con el encuentro entre Keloke Futsal ante La Luz Fugaz.

Para completar la información de la AFE debemos señalar que en la categoría C17 (compuesta por ocho equipos) jugarán la final los equipos de Escuela Modelo de Futbol ante Transporte Ojeda. Señalemos que EMOF venció en semifinales a 28 de Junio por 6 a 2, en tanto Transporte Ojeda derrotó a Transporte Rolando por 2 a 1.