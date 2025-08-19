10°
10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 19 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
19 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut aclara que no hay lotes de fentanilo contaminado en la provincia

La secretaria de Salud, Denise Acosta, transmitió tranquilidad a la comunidad y aseguró que se respetaron todos los protocolos preventivos desde que Nación informó sobre la situación.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, aclaró que en la Provincia no hay lotes de fentanilo contaminado en circulación, y que se respetaron todos los protocolos preventivos desde que Nación informó sobre la situación en todo el país.

 

La secretaria de Salud, Denise Acosta, se refirió a la situación aseverando que “en Chubut no existen lotes contaminados de fentanilo”, y detalló que “desde el 27 de mayo no hay ningún medicamento de la empresa farmacéutica señalada circulando en la provincia”.

 

La funcionaria transmitió tranquilidad, expresando que “hay preocupación en la comunidad relacionada a esta información y es necesario aclarar que desde que la ANMAT informó sobre la situación en todo el país respetamos los procedimientos recomendados por el Ministerio de Salud de la Nación”.

 

“En febrero nos hicieron el primer llamado desde la ANMAT informando de la situación en algunas provincias, y en mayo nos comunicaron que había que sacar de circulación el fentanilo y los medicamentos que eran de la empresa farmacéutica señalada, por eso el 27 de mayo se retira todo. Eso ya era una medida preventiva. Desde ahí no hubo ningún tipo de distribución, ni recibimos medicamentos de esta empresa en la provincia”, afirmó la funcionaria.

 

A su vez, la titular de la cartera sanitaria precisó que “ANMAT indicó que se debían mantener en cuarentena los medicamentos de este laboratorio, cosa que se ha hecho en la provincia, a la espera de lo que indique la justicia y la autoridad competente”.

 

Al finalizar, Acosta sostuvo que “hay una investigación que está llevando adelante la Justicia Federal, y respetamos eso, pero es necesario reiterar para la tranquilidad de toda la comunidad que en nuestra provincia no tenemos lotes de fentanilo contaminado”, concluyó.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Kay Gamarra, la joven locutora que sueña con ser dentista
2
 Tomate triturado con “gusanos”: ANMAT emitió una advertencia
3
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
4
 Sergio Mauro y Eileen India Jones se coronaron Campeones Nacionales de Tiro con Arco
5
 Murió atropellado el día de su cumpleaños y su perro no quiso moverse de su lado
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
5
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -