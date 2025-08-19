El Gobierno del Chubut aclara que no hay lotes de fentanilo contaminado en la provincia

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, aclaró que en la Provincia no hay lotes de fentanilo contaminado en circulación, y que se respetaron todos los protocolos preventivos desde que Nación informó sobre la situación en todo el país.

La secretaria de Salud, Denise Acosta, se refirió a la situación aseverando que “en Chubut no existen lotes contaminados de fentanilo”, y detalló que “desde el 27 de mayo no hay ningún medicamento de la empresa farmacéutica señalada circulando en la provincia”.

La funcionaria transmitió tranquilidad, expresando que “hay preocupación en la comunidad relacionada a esta información y es necesario aclarar que desde que la ANMAT informó sobre la situación en todo el país respetamos los procedimientos recomendados por el Ministerio de Salud de la Nación”.

“En febrero nos hicieron el primer llamado desde la ANMAT informando de la situación en algunas provincias, y en mayo nos comunicaron que había que sacar de circulación el fentanilo y los medicamentos que eran de la empresa farmacéutica señalada, por eso el 27 de mayo se retira todo. Eso ya era una medida preventiva. Desde ahí no hubo ningún tipo de distribución, ni recibimos medicamentos de esta empresa en la provincia”, afirmó la funcionaria.

A su vez, la titular de la cartera sanitaria precisó que “ANMAT indicó que se debían mantener en cuarentena los medicamentos de este laboratorio, cosa que se ha hecho en la provincia, a la espera de lo que indique la justicia y la autoridad competente”.

Al finalizar, Acosta sostuvo que “hay una investigación que está llevando adelante la Justicia Federal, y respetamos eso, pero es necesario reiterar para la tranquilidad de toda la comunidad que en nuestra provincia no tenemos lotes de fentanilo contaminado”, concluyó.



T.B