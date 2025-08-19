Apuesta al futuro: la provincia impulsa la ciencia para un desarrollo sostenible e inclusivo

Gracias al programa de Becas Internas Postdoctorales Cofinanciadas, una iniciativa conjunta de la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), tres nuevos becarios comenzaron sus actividades en instituciones científicas de la provincia.

Con una duración de tres años y financiamiento compartido entre ambas instituciones, este programa busca promover la investigación en temáticas prioritarias para la provincia, fortaleciendo el desarrollo científico y su impacto directo en el entramado productivo local.

Investigaciones

Entre los nuevos proyectos se encuentra el trabajo de la doctora Gabriela Nayla Novacovsky, del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR – CENPAT), que investiga el uso de probióticos autóctonos para reducir los efectos negativos de la acuicultura intensiva en peces. Su objetivo es aportar a una producción más sostenible, con beneficios tanto para la economía como para la preservación de los ecosistemas patagónicos.

Por otra parte, el doctor Federico Abbondio, del Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus – CENPAT), se enfocará en el desarrollo del turismo científico náutico en el Golfo San Jorge. Su proyecto apunta a diversificar la oferta turística mediante actividades de avistaje de ballenas Sei y Jorobada y de naturaleza, contribuyendo a la descentralización y desestacionalización del sector, y sumando valor a partir del conocimiento científico y la educación ambiental.

Además, la doctora Irina Florencia Velázquez, también del IDEAus – CENPAT, investigará las huellas genéticas ancestrales en las poblaciones actuales de la Patagonia, con el objetivo de fortalecer herramientas de identificación en contextos judiciales y ofrecer servicios a sectores privados, académicos y de salud. Su trabajo, además de su valor científico, tiene un impacto directo en el fortalecimiento institucional y la resolución de problemáticas sociales.

Estas tres líneas de investigación reflejan la diversidad y relevancia de los temas abordados por los becarios postdoctorales, que van desde la biotecnología y la acuicultura sostenible, hasta la genética humana y el turismo científico. Todas ellas se enmarcan en una estrategia de desarrollo provincial que entiende a la ciencia y la tecnología como motores fundamentales para la innovación y el crecimiento.

Futuro sostenible

En este sentido, el acompañamiento de la gestión del gobernador Ignacio Torres resulta clave para que profesionales altamente calificados puedan continuar su formación y aportar soluciones concretas a problemáticas regionales. La política de cofinanciamiento permite que la provincia acompañe el crecimiento de su capital humano, al mismo tiempo que orienta las investigaciones hacia áreas estratégicas que contribuyen al progreso económico, social y ambiental.

Con el compromiso de la Provincia y el respaldo del CONICET, el programa de Becas Internas Postdoctorales Cofinanciadas no solo impulsa la carrera de jóvenes científicos y científicas, sino que también fortalece la capacidad de la provincia para generar conocimiento aplicado, mejorar la competitividad productiva y construir un futuro más sostenible e inclusivo.



T.B