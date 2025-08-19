Gremios de la Educación destacaron el impacto positivo del bono anunciado por Torres para docentes y auxiliares

Luego de que el gobernador Ignacio Torres confirmara el pago de un bono por presencialidad a docentes y auxiliares, representantes de dos de los gremios de mayor peso en el sector educativo respaldaron la iniciativa y pusieron en valor la inversión en infraestructura escolar, que se llevará a cabo a partir de un millonario ahorro con el que la Provincia contará tras las modificaciones en el sistema de ART.

“En buena hora”

En este contexto, el secretario general del SITRAED, Guillermo Spina, se refirió a la medida como “una decisión política del Gobernador” y consideró que “cualquier bono y adicional siempre es preferible”.

En cuanto a las obras que también serán financiadas con el ahorro de más de $14 mil millones anuales a partir del autoseguro de la Provincia en materia de ART, el dirigente gremial explicó: “Se habla de renovación de calderas, de obras de infraestructura que estaban en carpeta y que, por cuestiones fundamentalmente económicas, no se habían podido efectivizar. Así que, en buena hora que esto se pueda dar”.

“En épocas en las que la prioridad es no gastar más de lo que hay, que estas obras se puedan hacer y que se puedan conseguir recursos a partir de eliminar gastos que eran excesivos, se ve bien”.

“Lo vemos de manera positiva”

Por su parte, el secretario general de UPCN, Cristian Salazar, destacó que “vemos de manera positiva la decisión de utilizar fondos que provienen de un ahorro de la Provincia, en este caso a través de la adhesión al Autoseguro Provincial, lo que reduce sustancialmente la erogación mensual”, y agregó: “Siempre que haya dinero que sea volcado al bolsillo de los trabajadores, lo vamos a ver de buena manera”.

“Sabemos que son tiempos complicados y que la coyuntura nacional también lo es, y que Chubut no escapa a este escenario, pero desde las organizaciones gremiales siempre vamos a estar intentando que cada vez sea mayor la cantidad de trabajadores cubiertos por aumentos”, mencionó el dirigente.