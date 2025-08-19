El Gobierno provincial avanza para la habilitación de la Guardia del Hospital Militar de Comodoro Rivadavia

La diputada nacional Ana Clara Romero se refirió sobre la apertura de la guardia del Hospital Militar en Comodoro Rivadavia, una gestión que, según ella, venían insistiendo desde hace mucho tiempo. El proyecto, que se concretó con el apoyo del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, busca dar una respuesta más ágil a las consultas y, sobre todo, a las urgencias de los vecinos de la zona norte y de Rada Tilly.

Romero explicó que la apertura de la guardia descomprimirá la atención del Hospital Regional, que es el centro de referencia en salud más cercano y más importante, con mediana complejidad, para responder a las urgencias de esa zona.

La diputada señaló que se trata de una iniciativa de la cual "se habla en Comodoro" desde hace mucho tiempo y que ha sido impulsada por diferentes dirigentes y referentes, entre ellos, la vecinal del Barrio Centenario.

Romero informó que el ministro de Defensa, Luis Petri, manifestó que ya hubo un intercambio de proyectos de convenio, por lo que se espera que se firme pronto para poder dar una respuesta a los necesidades de los vecinos.



T.B