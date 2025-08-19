10°
Esquel, Argentina
Martes 19 de Agosto de 2025
19 de Agosto de 2025
Esquel se prepara para una semana con lluvias y viento

El pronóstico del tiempo indica que las lloviznas llegarán a la ciudad a partir de la mañana y que los vientos soplarán del noroeste.
El pronóstico del tiempo para hoy, 19 de agosto, en Esquel indica una jornada con cielo cubierto y probabilidad de lluvias débiles, especialmente a partir de la mañana.

 

Durante la mañana, la temperatura oscilará entre los 6°C y 7°C, con una sensación térmica similar. A las 11:00, se espera una probabilidad del 40% de lluvia débil. Los vientos serán del noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 32 km/h.

 

Por la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementa al 60% entre las 14:00 y las 17:00. La temperatura máxima será de 8°C. Los vientos seguirán soplando del noroeste, con ráfagas de hasta 40 km/h.

 

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 4°C, con una probabilidad de lluvia del 40%. Se espera que el viento continúe del noroeste.

