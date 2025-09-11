15°
Jueves 11 de Septiembre de 2025
11 de Septiembre de 2025
medio-ambiente |
Por Redacción Red43

El Gobierno da la bienvenida a los pingüinos de Magallanes en Punta Tombo y Cabo Dos Bahías

Este año, la Temporada de Pingüinos de Magallanes 2024-2025 se inaugurará por partida doble en Chubut. La provincia se prepara para recibir a miles de visitantes en dos de sus reservas más importantes: Punta Tombo y Cabo Dos Bahías.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La primera apertura oficial será este viernes 12 de septiembre en Punta Tombo, donde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, junto al Ente Trelew Turístico (ENTRETUR), organizarán actividades promocionales y educativas. El evento busca consolidar al icónico destino, que en el último año ha recibido importantes mejoras en infraestructura y ha ampliado su superficie protegida a 1.532 hectáreas, garantizando una visita segura y en armonía con la naturaleza.

Más tarde, el sábado 27 de septiembre, la celebración se trasladará a Cabo Dos Bahías, cerca de Camarones. Coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, este espacio que resguarda la estepa patagónica y sus especies, abrirá sus puertas para que los visitantes puedan disfrutar de su impresionante paisaje y avistar a los pingüinos.

 

 

Ambas reservas forman parte del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de Chubut, creado para preservar la rica biodiversidad de la provincia. La temporada, que se extiende hasta abril del próximo año, invita a turistas a ser parte del ciclo reproductivo de los pingüinos, una experiencia única en un entorno natural privilegiado.

 

 

E.B.W.

 

