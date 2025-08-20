Por defender a su perro que fue atropellado, recibió una paliza y está internado

El pasado lunes 18 de agosto por la tarde, cerca de las 17, un violento hecho perturbó la tranquilidad de los vecinos del barrio 9 de Julio, en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

Según informó el jefe de la Seccional Segunda, Gustavo Toledo, el incidente ocurrió en la intersección de las calles Ituzaingó y Sargento Cabral, cuando un hombre fue atacado físicamente por el conductor de un vehículo que, minutos antes, habría atropellado a su perro.

“La persona habría sido agredida por otra que anteriormente conducía un vehículo que habría atropellado a un perro. Al reclamarle la acción, el conductor del vehículo lo agrede físicamente, provocándole lesiones que hacen que actualmente se encuentre en el hospital regional”, explicó el jefe policial.

En cuanto a la identificación del agresor, Toledo indicó: “No se lo conoce; sin embargo, la víctima refiere haberlo visto anteriormente”. No obstante, a partir de un familiar que sí lo reconoce, se efectuó la denuncia con nombre y apellido.

El jefe policial también destacó que ya se iniciaron las diligencias para determinar la identidad del agresor: “Se están llevando a cabo las diligencias para su correcta identificación y el relevamiento de los elementos necesarios, y de los que se puedan obtener para su identificación y puesta a disposición de la justicia”, entre ellos las cámaras de seguridad de la zona.

La víctima permanece hospitalizada mientras avanza la investigación judicial y policial para dar con el agresor y esclarecer el caso. “No es algo común y habitual; es una situación atípica el nivel de agresión por esta situación”, concluyó el comisario sobre lo sucedido.