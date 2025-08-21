La Legislatura aprobó los convenios para ejecutar obras en las Rutas Nacionales N° 3 y 40 y, a la vez, desendeudar a la Provincia

La Legislatura del Chubut en la sesión de este jueves aprobó sobre tablas los convenios enviados por el Poder Ejecutivo para la ejecución de obras en las rutas N° 3 y 40 con fondos provinciales.

Las obras fueron incluidas dentro del acuerdo de desendeudamiento que firmó el gobernador Ignacio Torres con el Gobierno Nacional. Así, la Provincia canjea deuda contraída por gestiones anteriores a cambio de la ejecución de obras que Nación dejó inconclusas.



Los convenios fueron aprobados, en la sesión que presidió el vicegobernador Gustavo Menna, y tras un extenso debate, con los votos de los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, Primero Chubut-CET y Familia Chubutense.



En el caso de la Ruta Nacional N° 3, la obra incluida es la reparación del tramo en el empalme con la Ruta Provincial N° 27 en el límite entre Chubut y Santa Cruz, en el acceso a Rada Tilly; mientras que en el caso de la Ruta Nacional N° 40 es el tramo comprendido entre el acceso a Facundo y la zona de Tamariscos. Y además la concesión de mantenimiento del sector comprendido entre la intersección con la Ruta Nacional 25 y el sector aledaño a Gobernador Costa.



Las tres obras, cuyos montos ascienden a las sumas de $8.838.179.000, $52.816.806.657,39 y $18.276.893.000, respectivamente, representarán un desendeudamiento total de $79.931.878.657,30 por parte de Chubut hacia el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.



Acuerdos específicos



El presidente del bloque Despierta Chubut, Daniel Hollman, expuso que “estos proyectos son tres acuerdos específicos que se enmarcan en el régimen de extinción de obligaciones recíprocas, que es un programa que ha creado Nación durante el año 2024 y que desde nuestra Provincia hemos adherido en el marco de una sesión extraordinaria durante el mes de enero”.



El diputado destacó que gracias a este desendeudamiento se consolidó una deuda de 131 mil millones de pesos, cobrando una reducción de casi el 50 de la deuda que mantenía la provincia. “En aquel momento la deuda con Nación ascendía a 205 mil millones de pesos. Además, al estar actualizado por la tasa CER, era algo que se iba incrementando esta deuda de manera permanente”, agregó.



Hollman comparó que “los gobiernos provinciales anteriores desistieron de reclamos legítimos ante el Estado Nacional porque eligieron otro camino de negociar otros intereses, evitar conflictos, llevarse bien con los políticos de turno, priorizar acuerdos partidarios por encima de lo más importante, que era defender los intereses de todos los chubutenses. Por eso en este caso quiero destacar la conducción política del gobernador y llevar adelante este tipo de negociaciones”.



Por su parte, el diputado de Despierta Chubut, Luis Juncos, detalló que “en este caso particular es el tramo de Ruta Nacional N° 3 que comienza en el kilómetro 1822 que es el empalme con la Ruta 39 en la rotonda de Diadema. El tramo en el que se ha dividido la Ruta Nacional Nº 3, culmina en el límite con Santa Cruz, pero esta obra específicamente culmina en el ingreso a Rada Tilly en el kilómetro 1842 con 77 y termina en ese lugar porque el resto de la Ruta 3 está afectada a una de esas obras que se han comenzado y que no se ha podido terminar, que es la autovía entre Rada Tilly y Caleta Olivia y que esperemos se pueda encontrar un camino para poder darle solución”.



Juncos recalcó: “Esta obra es importante y es compleja porque transita por todo el ejido urbano de la localidad de Comodoro Rivadavia, incluye un monto de 8.800 millones de pesos un plazo de obra de 36 meses del contrato y tiene que ver con dejar en condiciones ese tramo de la ruta nacional que está en un estado, la verdad que de bastante abandono”.

Por otro lado, mencionó que “el otro proyecto que también tiene que ver con algo muy importante que es desde la estancia La Paulina, pasando por toda la ciudad de Esquel y pasando por la ciudad de Trevelin donde se han asumido responsabilidades del mismo tipo”.



Acompañamiento con reparos



En tanto, el presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, ratificó su acompañamiento al proyecto, si bien cuestionó el apuro del oficialismo por darle tratamiento. “Somos responsables y coherentes porque cuando se trata de compensaciones de deudas sostuvimos que era beneficioso desde el punto de vista de que es mejor pagar deuda haciendo obra pública, pero lo correcto es que todos los poderes del Estado puedan funcionar de modo responsable y teniendo el tiempo suficiente para analizar cada uno de los términos de estos convenios”, sostuvo.



Puestos de trabajo



La diputada Tatiana Goic, de Primero Chubut-CET, no dudó en acompañar al entender “generar puestos de trabajo” y “tener rutas más seguras” es una necesidad de todos los chubutenses.

“Entendemos que tenemos un Gobierno Nacional que no se hace cargo, que paralizó la obra pública, que eso derivó en que miles de compañeros de UOCRA tengan que perder sus puestos de trabajo y creemos que con esto estamos sumando un granito de arena y un aliciente para todos los compañeros que la están pasando mal”, sostuvo.