Argentina podría tener horarios de verano e invierno: el proyecto de Julio Cobos avanza en el Congreso

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley que busca modificar el huso horario oficial en Argentina, una iniciativa del diputado Julio Cobos. La propuesta fue aprobada con 151 votos a favor, 66 en contra y 8 abstenciones, y plantea retrasar una hora los relojes en todo el país, pasando del actual UTC -3 al UTC -4.

La medida busca alinear el horario oficial con la hora solar real, con el objetivo principal de reducir el consumo de energía eléctrica.



Según Cobos, la diferencia entre la hora oficial y la solar "genera varios inconvenientes". Este es el tercer intento legislativo del diputado, ya que había presentado proyectos similares en 2022 y 2024, sin éxito.

El proyecto establece que Argentina adopte el huso horario que geográficamente le corresponde. Gran parte del país se encuentra en la franja del UTC -4, mientras que la zona cordillerana se ubica en el UTC -5.

Además del ahorro energético, la iniciativa considera la coordinación regional. Actualmente, países como Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile utilizan el huso horario UTC -4, lo que facilitaría la integración comercial y logística con estas naciones.

El proyecto aún no tiene fecha de implementación. Con la media sanción de Diputados, el texto deberá ser debatido en el Senado, que tendrá la última palabra.



T.B