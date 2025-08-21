-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 22 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
21 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Argentina podría tener horarios de verano e invierno: el proyecto de Julio Cobos avanza en el Congreso

La iniciativa, que busca pasar del huso horario UTC -3 a UTC -4, ahora deberá ser tratada y aprobada por el Senado para que se convierta en ley.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley que busca modificar el huso horario oficial en Argentina, una iniciativa del diputado Julio Cobos. La propuesta fue aprobada con 151 votos a favor, 66 en contra y 8 abstenciones, y plantea retrasar una hora los relojes en todo el país, pasando del actual UTC -3 al UTC -4.

 

La medida busca alinear el horario oficial con la hora solar real, con el objetivo principal de reducir el consumo de energía eléctrica.

Según Cobos, la diferencia entre la hora oficial y la solar "genera varios inconvenientes". Este es el tercer intento legislativo del diputado, ya que había presentado proyectos similares en 2022 y 2024, sin éxito.

 

El proyecto establece que Argentina adopte el huso horario que geográficamente le corresponde. Gran parte del país se encuentra en la franja del UTC -4, mientras que la zona cordillerana se ubica en el UTC -5.

 

Además del ahorro energético, la iniciativa considera la coordinación regional. Actualmente, países como Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile utilizan el huso horario UTC -4, lo que facilitaría la integración comercial y logística con estas naciones.

 

El proyecto aún no tiene fecha de implementación. Con la media sanción de Diputados, el texto deberá ser debatido en el Senado, que tendrá la última palabra.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Brutal ajuste narco: después de torturarlo, le cortaron tres dedos de una mano
2
 Esquel, desarticularon un "punto de venta" de estupefacientes tras un allanamiento
3
 Es contratista, perdió un brazo, un testículo y tiene 8 fracturas: el ataque de una patota
4
 "Pedimos justicia y que quede firme la sentencia"
5
 Energía eléctrica: corte programado para el viernes
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -