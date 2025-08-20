Sergio Guajardo se reunió con Eduardo Pérez y Rubén Oliva por el sostenimiento del servicio público de Bomberos de El Maitén

En la flamante sala de reuniones de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda, Consumo “El Maitén” Ltda, su presidente, Sergio Guajardo recibió a Eduardo Pérez, Subsecretario de Protección Ciudadana de la Provincia del Chubut, a Rubén Oliva, presidente de la Federación Provincial de Bomberos Voluntarios de Chubut, a Fredy Roa, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Maitén, también a Argentino Báez y Carlos Epullan, tesorero y secretario del consejo de administración de la cooperativa local.

El motivo del encuentro fue avanzar con la implementación del nuevo convenio que permitirá a los bomberos voluntarios de El Maitén contar con recursos económicos que garanticen su funcionamiento, gracias al aporte de los vecinos de la localidad.

El convenio marco había sido rubricado en Rawson entre autoridades provinciales, federación de cooperativas y federación de bomberos voluntarios.

Sergio Guajardo, dijo: “A este convenio, se llega gracias a la predisposición del gobierno provincial y se avanzó entre los distintos actores permitiendo llegar al convenio que tiene la finalidad de llegar con el aporte a los bomberos voluntarios que prestan un servicio tan importante en nuestra comunidad”.

