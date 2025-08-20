Detuvieron a un hombre que disparó al aire y arrojó piedras contra la casa de un vecino

Un hombre de 34 años fue detenido en El Bolsón luego de protagonizar un violento episodio en el que arrojó piedras contra la vivienda de un vecino y efectuó al menos dos disparos al aire con un arma de fuego.

El hecho fue reportado a través del sistema RN Emergencias 911, donde la víctima solicitó asistencia inmediata. Personal de la Comisaría 12° de El Bolsón acudió al lugar, logrando la aprehensión del sospechoso y evitando que la situación escalara.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola Bersa que el detenido portaba en el momento del operativo.

Causa judicial

La investigación quedó caratulada por violación al artículo 189 Bis del Código Penal y abuso de arma de fuego. Según trascendió, el conflicto tendría origen en problemas de larga data entre los vecinos.

O.P