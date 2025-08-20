10°
Miércoles 20 de Agosto de 2025
20 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Entrega de escrituras, obras y licitaciones: Los anuncios para el municipio de El Bolsón

Entregaron escrituras a familias y realizaron anuncios respecto a obras de infraestructura, incluyendo la nueva terminal de ómnibus, pluviales en calle Rivadavia y el Centro de Salud para Mallín Ahogado.
Por Redacción Red43

En un acto celebrado este miércoles en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, el intendente Bruno Pogliano, junto a varios funcionarios del Gobierno de Río Negro, encabezó una jornada con diversos anuncios vinculados a infraestructura en la localidad.

 

Durante el evento, se entregaron seis escrituras del IPPV, un hecho que el intendente destacó como fundamental para garantizar derechos y seguridad jurídica a las familias, permitiendo también la organización de sus parcelas y la titularidad hereditaria.

 

En paralelo, se avanzó en distintos proyectos de infraestructura. Pogliano resaltó la importancia de las obras públicas que se están llevando adelante, a pesar del contexto económico desafiante del país.

 

Entre ellos, la construcción de la terminal de ómnibus, una obra fundamental para la ciudad en relación al turismo, que permitirá mejorar la conectividad y los servicios de transporte. Asimismo, se anunciaron pluviales en la calle Rivadavia, necesarios para el drenaje de agua tras las lluvias que provocaron inconvenientes en la zona.

 

 

Otro de los proyectos importantes es la construcción del Centro de Salud en Mallín Ahogado. Además, se licitaron dos pasarelas peatonales que se ubicarán en Hue-Naín y La Tronconada.

 

El municipio también informó sobre el avance del plan de cloacas, y la continuación de obras delegadas por la provincia, que incluyen aportes para mejorar servicios públicos y espacios urbanos.

 

El intendente remarcó el respaldo de la gestión provincial en la ejecución de estas obras: “Mientras muchos aplauden recortes a nivel nacional, nuestro gobernador pone la plata y ejecuta proyectos pensando en los vecinos, en mejorar su calidad de vida y generar empleo”, aseguró Pogliano.

 

 

 

O.P

 

