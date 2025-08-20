SEROS amplía horarios de vacunatorios para Autotest de VPH

El Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), a través de la obra social SEROS y junto al Gobierno del Chubut, anunció la extensión de horarios en sus vacunatorios los días lunes, martes y miércoles para que más mujeres puedan acceder al Autotest Gratuito de VPH en un rango horario más conveniente.

Esta medida se implementa tras los primeros meses de la campaña que arrojaron resultados reveladores y consolidan al autotest como una herramienta clave para la prevención del cáncer de cuello uterino y para garantizar un acceso equitativo a la salud.

Herramienta innovadora y eficaz

El Autotest de VPH es una herramienta innovadora y eficaz que permite detectar tempranamente el virus causante de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino. Tiene un valor predictivo superior al Papanicolau, es rápido, indoloro y confidencial, y brinda a las mujeres autonomía sobre su cuidado. También facilita la prevención en aquellas afiliadas que, por distancia o falta de controles previos, no accedían a este tipo de prácticas.

El presidente del ISSyS, Pablo Macadam, afirmó que “estamos procurando que miles de mujeres puedan acceder sin costo a un método de detección más ágil y efectivo para la prevención del cáncer. Esta campaña refleja la decisión de la gestión del gobernador Ignacio Torres de priorizar la salud preventiva y salvar vidas”.

Primeros resultados

Más de 300 afiliadas de entre 30 y 65 años ya se realizaron el test en las delegaciones de Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y Comodoro Rivadavia. Los datos iniciales muestran que un 15 % de los estudios resultaron positivos, lo que permitirá un seguimiento temprano y oportuno contra el cáncer.

Además, más de una de cada cuatro participantes no había realizado controles ginecológicos en los últimos 5 años, lo que confirma que el programa llega a población con necesidades de prevención insatisfechas.

En su amplia mayoría, las mujeres destacaron la rapidez, sencillez y confidencialidad del procedimiento, que no requiere pedido médico y contempla la entrega digital de resultados en el celular o correo electrónico.

Horarios de vacunatorios

Con el fin de facilitar el acceso, se ampliaron los horarios de atención en todos los vacunatorios de las delegaciones de SEROS:

Rawson Casa Central: lunes a miércoles de 8 a 16 horas. Rivadavia 430.

Trelew Delegación: lunes a miércoles de 8 a 16 horas. Rawson 300.

Puerto Madryn Delegación: lunes a miércoles de 8 a 16 horas. General Mosconi 68.

Esquel Delegación: lunes a miércoles de 8 a 16 horas. Avenida Fontana 448.

Comodoro Rivadavia Vacunatorio: lunes a miércoles de 8 a 17 horas. Mitre 837 (DASU).

Cómo acceder al test

Las afiliadas de SEROS de entre 30 y 65 años pueden solicitar el test de manera gratuita: Ingresando a la plataforma Pegasi: https://agenda.pegasimed.com/issys/campaign/protocolo_vph

Aceptando el consentimiento informado y cargando sus datos.

Solicitando un turno en el vacunatorio SEROS más cercano.

El test debe realizarse al menos 48 horas después de mantener relaciones sexuales, no durante el período menstrual, ni en caso de embarazo o tratamiento ginecológico en curso.

Prevenir está en tus manos

Con esta iniciativa, SEROS y el Gobierno del Chubut consolidan un modelo de salud preventiva que busca llegar a cada afiliada con igualdad de oportunidades, acercando herramientas innovadoras que salvan vidas. El Autotest de VPH no solo permite detectar a tiempo, sino también generar conciencia y promover una cultura de cuidado personal entre todas las mujeres.



