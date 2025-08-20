Mili “La Tabanito” Torres se merece una revancha

(Desde la Comuna de Futaleufú - Texto: Carlos "el Chavo" Ortiz. Fotografías: Soledad Tureo). - Fue una de las mejores peleas que se vio en la noche del sábado en Futaleufú. A nuestro entender la victoria había sido para la pupila del “Pocho” Mariluan, pero por una escasa diferencia. Bien mínima, por cierto. Pero nosotros consideramos que el primer y tercer asalto fue favorable para “la Tabanito” Torres. Pero el boxeo muchas veces nos da sorpresas.

Siempre las puntuaciones en el boxeo son temas de mucha apreciación y, a veces, de diferente apreciación. No todos los juece ven lo mismo.

La estadística dirá que los jurados vieron ganadora, de manera unánime, a la platense (radicada en Puerto Madryn) Camila “la Colo” Borda. Para nosotros no fue tanto.

Dejando de lado esto, el combate fue increíble. “la Tabanito” yendo adelante como un camión con acoplado, “la Colo” con mucha técnica y movimientos de pies.

Y nos regalaron tres rounds que arrancaron el aplauso de toda la gente que se acercó hasta el gimnasio Municipal de la Laguna Espejo. Fue uno de los mejores combates de la noche.

Dieron una gran pelea, que ojalá se repita. Tiene que haber una revancha.