Esquel, Argentina
Miércoles 20 de Agosto de 2025
20 de Agosto de 2025
Mate Bingo solidario en Esquel para ayudar a estudiantes de Terapia Ocupacional

Un grupo de estudiantes de Terapia Ocupacional organizó un “Mate Bingo” para costear los gastos de su participación en el XII Congreso Nacional de Terapia Ocupacional en Santiago del Estero.
Un grupo de estudiantes de la carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad del Chubut está llevando adelante una serie de actividades autogestivas con el objetivo de recaudar fondos para participar del XII Congreso Nacional de Terapia Ocupacional.

El evento se realizará en Santiago del Estero los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2025.

 

Las estudiantes están solicitando el apoyo de la comunidad y de los medios de comunicación para difundir sus acciones. En particular, invitan a la comunidad a participar de un “Mate Bingo” que realizarán este domingo, una de las principales actividades que organizaron para reunir los fondos.

 

Las organizadoras indicaron que el acompañamiento y la difusión de su proyecto en los medios fortalecería su experiencia formativa y profesional.

 

Para coordinar una entrevista o ampliar la información, las interesadas se pueden contactar con María Angélica (2944-286636) y Florencia Suárez (2945-589448).

  


