Esquel, Argentina
Miércoles 20 de Agosto de 2025
20 de Agosto de 2025
Paro en hospitales de Chubut: reclamos por salarios y condiciones laborales

El Hospital Zonal de Esquel se sumo al paro de hospitales en la provincia.
El Sindicato de la Salud Pública (SISAP) inició un paro total en los hospitales de la provincia de Chubut, en reclamo por mejoras salariales, pago por horas de guardia y mayor incorporación de recursos humanos. En la ciudad de Esquel, la medida incluyó una movilización frente al Hospital Zonal, donde trabajadores y referentes del gremio expusieron la situación del sistema sanitario.

Juan Bonansea, delegado de SISAP en Esquel, explicó los motivos de la protesta:
“Hoy se llamó, como todos conocen, a un paro general del gremio SISAP, de trabajadores de salud, por el tema salarial. Las paritarias no llegaron a ningún acuerdo; el aumento por decreto es ínfimo y todos los trabajadores están en una situación bastante precaria a nivel sueldo”.

Además del reclamo económico, Bonansea advirtió sobre el estado de infraestructura del Hospital Zonal y la falta de personal:
“Son edificios muy viejos, hay falta de recursos humanos, necesitamos más personal. La situación es muy precaria”, afirmó.

“Hoy día somos bastantes, a pesar de que en otras asambleas hemos tenido muy poca participación. Estamos acá para tratar de que nos escuchen”, agregó.

Desde el gremio no descartaron nuevas medidas de fuerza si no se obtiene una respuesta favorable.

 

