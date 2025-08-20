Esquel, Argentina
Miércoles 20 de Agosto de 2025
20 de Agosto de 2025
Esquel y Chaitén se unen: pacto binacional para impulsar el turismo y la conectividad

Matías Taccetta, intendente de Esquel, firmó un convenio de colaboración con su par de Chaitén, Chile. El acuerdo permitirá impulsar el turismo, el deporte y la cultura, y acelerar la apertura del consulado chileno en Esquel.
El intendente Matías Taccetta, acompañado del secretario general de Intendencia, Gustavo Simieli, encabezó una importante jornada junto a la alcalde de Chaitén, Clara Lazcano, en el marco de un encuentro  de unión y cooperación entre ambas ciudades.

 

La agenda de trabajo incluyó la firma de un convenio de colaboración en materias de turismo, deporte y cultura, además de recorridas por sitios estratégicos de la comuna chilena, como el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins – Centro de Visitantes en Caleta Gonzalo, donde el equipo de guardaparques de CONAF compartió la riqueza natural y el enorme potencial turístico de la región. Asimismo, las autoridades visitaron instalaciones portuarias para analizar posibilidades de conectividad y desarrollo conjunto.

 

En ese contexto, el intendente Taccetta indicó que "para Esquel es fundamental consolidar estas instancias de encuentro binacional. No solo fortalecemos los vínculos en deporte, cultura y educación, sino que también avanzamos en gestiones que mejoren la conectividad y generen beneficios concretos para nuestros vecinos".

 

El mandatario municipal también destacó la continuidad de las gestiones emprendidas en los últimos meses que permitirán el próximo funcionamiento del Consulado Chileno en Esquel, lo que representará una ventaja clave para la comunidad de toda la región.

 

“La apertura del consulado en nuestra ciudad será un paso trascendental. Nos permitirá agilizar trámites, acercar servicios y, sobre todo, seguir construyendo puentes de integración con Chile”, remarcó Taccetta.

 

T.B

 

