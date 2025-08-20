Todas las rutas de Chubut se encuentran habilitadas al tránsito

Chubut mantiene todas sus rutas habilitadas este miércoles 20 de agosto, según el último parte de Vialidad Nacional. Sin embargo, se recomienda a los conductores circular con precaución debido a condiciones climáticas que afectan la visibilidad y el estado de las calzadas.

En particular, el tramo de la Ruta Nacional 259 entre el empalme con la Ruta 40 y Esquel, así como el trayecto entre Esquel y Trevelin, se encuentran habilitados pero con calzada y banquinas húmedas, presencia de animales sueltos, equipos viales trabajando, viento y lloviznas.

Desde Vialidad Nacional insisten en respetar las velocidades máximas, evitar maniobras bruscas y encender las luces bajas en todo momento.

R.G.