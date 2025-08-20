Esquel, Argentina
Miércoles 20 de Agosto de 2025
20 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Todas las rutas de Chubut se encuentran habilitadas al tránsito

Pese a las condiciones climáticas adversas, la red vial de la provincia está transitable. Piden extremar la precaución por calzadas húmedas, animales sueltos y presencia de equipos de trabajo.
Chubut mantiene todas sus rutas habilitadas este miércoles 20 de agosto, según el último parte de Vialidad Nacional. Sin embargo, se recomienda a los conductores circular con precaución debido a condiciones climáticas que afectan la visibilidad y el estado de las calzadas.

 

En particular, el tramo de la Ruta Nacional 259 entre el empalme con la Ruta 40 y Esquel, así como el trayecto entre Esquel y Trevelin, se encuentran habilitados pero con calzada y banquinas húmedas, presencia de animales sueltos, equipos viales trabajando, viento y lloviznas.

 

Desde Vialidad Nacional insisten en respetar las velocidades máximas, evitar maniobras bruscas y encender las luces bajas en todo momento.

 

 

R.G.

 

