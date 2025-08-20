Caleb Cruz, un nuevo valor que emerge de la escuela de “Pocho” Mariluan

(Desde la Comuna de Futaleufú - Texto: Carlos "el Chavo" Ortiz. Fotografías: Soledad Tureo). - Al pibe le tocó abrir el espectáculo en un lugar alejado a su terruño. Lo hizo bien, muy aplomado. De ser persistente en los entrenamientos y escuchar atentamente las indicaciones de Claudio "Pocho" Mariluan, en un futuro inmediato dará que hablar.

Caleb Cruz derrotó por puntos en fallo dividido (para nosotros ganó los tres asaltos) al chileno Mauricio Sánchez en la apertura del combate binacional que tuvo lugar el pasado sábado en el Gimnasio Municipal de la Laguna Espejo en Futaleufú.

Con el correr de los minutos, mostró mayor seguridad en los golpes. Ahora se prepara para un nuevo festival que tendrá lugar en el Gimnasio Municipal de José de San Martín el próximo 13 de septiembre.