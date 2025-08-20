Ezequiel Crettón participó de una exhibición con manos picantes

(Desde la Comuna de Futaleufú - Texto: Carlos "el Chavo" Ortiz. Fotografías: Soledad Tureo). - Apenas arrancó el primer asalto, Hernández le metió a Crettón una mano potente. Era una exhibición, donde solo tenían que mostrar la técnica y los movimientos que aprendieron en los entrenamientos.

Ezequiel lo miró fijo y en voz baja le dijo “¿Queres pelear?” y a partir de ahí se dio un combate que de exhibición no tuvo nada, donde Crettón -quien es pupilo de Raúl Martínez- demostró estar en un buen momento, donde metió las mejores manos, muchas de ellas en pleno rostro del chileno, arrancando el aplauso de quienes colmaron el gimnasio Municipal de la Laguna Espejo. Esta pelea podría estar en cualquier cartelera.

El tema es que Hernández vive en Castro, en la Isla de Chiloé, y no es fácil hacerlos cruzar en un festival boxístico.