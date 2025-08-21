La agencia 2009 de Trelew espera al ganador de la suma millonaria del Quini 6

Un vecino de la ciudad de Trelew se convirtió en millonario tras acertar los seis números del Quini 6 en el sorteo del miércoles 20 de agosto. Se trata de un premio de 1.514.811.387,60 pesos.

Marcelo González, propietario de la agencia 2009 de Trelew, se refirió al ganador de la increíble suma millonaria en el sorteo de este miércoles.

"Acertaron seis números. Todavía queda que se presente el apostador, tiene 15 días para presentarse a cobrar", sostuvo.

La fórmula ganadora está compuesta por los números 32 – 18 – 05 – 14 – 16 – 42.

Marcelo destacó que a partir del resultado, la agencia se queda un pequeño porcentaje de dinero. "Vamos a seguir entregando premios", sostuvo el propietario de la agencia ubicada en las calles Italia y Moreno de la ciudad de Trelew.