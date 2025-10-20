14°
20 de Octubre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Fiestas de fin de año: escuelas comienzan a organizar las fiestas de fin de año y consultan seguridad a la Policía

La Unidad Regional de Esquel, a cargo de la Comisario Carolina Pauli, está ultimando los detalles del operativo de seguridad por las fiestas de fin de año, en coordinación directa con las escuelas de la ciudad.
Varias instituciones educativas que están organizando los eventos de fin de año ya iniciaron las primeras consultas respecto a la seguridad para coordinar con la Policía. 

Las preguntas de las diferentes organizaciones de las escuelas se centran en los lugares de realización de los festejos, las medidas de seguridad a implementar y la necesidad de contar con seguridad policial adicional. Al respecto, la Comisario enfatizó que la seguridad se modula según las características de cada evento: "Depende del lugar donde se va a realizar, depende del tamaño del lugar... siempre va a variar la cantidad de personas permitidas por lugar y depende de eso la cantidad de personal policial que va a permanecer."

 

En cuanto a los requisitos obligatorios, la Comisario Pauli destacó la necesidad de contar con las debidas habilitaciones municipales y la posible exigencia de la presencia de Bomberos para garantizar la seguridad. Respecto a la custodia, si bien las escuelas tienen la opción de contratar seguridad privada interna (cuyos costos deben abonar por su cuenta), la Policía exige su presencia en la parte externa de las locaciones. "Si tienen seguridad interna, solo operamos desde la puerta, o si superan la situación interna colaboramos por una cuestión de seguridad", precisó Pauli.

 

Un punto central en la planificación es el control del consumo de alcohol. Los eventos suelen comenzar con una "cena familiar", y luego, en horario controlado, se permite el ingreso de otros invitados y alumnos. La regulación es estricta: se verifica la habilitación del comercio que expende las bebidas y se controla rigurosamente el consumo excesivo y la venta a menores de edad. La Comisario destacó la colaboración de los padres de la organización escolar, quienes "se dedican a controlar eso en estos eventos y permanecen durante toda la noche".

 

 

 

E.B.W. 

 

