Trevelin se prepara para el lanzamiento de la temporada de Pesca Deportiva

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de la Secretaría de Turismo, invita a participar del Lanzamiento de la Temporada de Pesca Deportiva 2025/2026, que se llevará a cabo el sábado 25 de octubre en el Centro Cívico Municipal.

El evento, organizado junto a la Asociación de Guías de Pesca del Chubut, contará con diversas actividades abiertas al público:

• De 14 a 17 hs: Clínica de Casteo.

• 17:30 hs: Demostración de Atado de Moscas.

• 19:00 hs: Entrega de Certificados.

Las inscripciones se realizan al WhatsApp 2945 418098.

El concejal David Arakawa y la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, brindaron detalles sobre esta propuesta que busca consolidarse como una fecha fija en el calendario turístico de la localidad.

“El objetivo es poner en valor la enorme diversidad de ambientes de pesca que tenemos en Trevelin”, destacó Arakawa. “Contamos con seis lodges de primer nivel, reconocidos en el país y el mundo, lo que nos permite recibir turismo internacional durante seis meses. Es una actividad que genera trabajo local y una importante dinámica económica para la comunidad”.

En ese sentido, el Concejo Deliberante de Trevelin declaró recientemente a la Pesca Deportiva como actividad de Interés Municipal, reconociendo su relevancia histórica, ambiental y económica.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, resaltó la importancia de seguir fortaleciendo este segmento turístico:

“Es fundamental visibilizar por qué Trevelin es un destino elegido por pescadores de distintas partes del mundo. Además, la pesca deportiva representa una fuente laboral para muchos jóvenes que se forman como guías, una profesión que requiere capacitación y compromiso con la conservación ambiental”.

Trevelin se destaca por la variedad de especies que habitan sus ríos y lagos, entre ellas la trucha arcoíris, trucha marrón, salmón encerrado, salmón migratorio, perca, pejerrey patagónico y bagrecito del torrente. Algunas de ellas son especies nativas, que deben ser especialmente cuidadas, mientras que otras son introducidas, producto de antiguas siembras en la región.

Una pieza clave en la preservación de estos recursos es la Estación de Piscicultura Arroyo Bagillt, ubicada en las cercanías de Trevelin, que cumple un rol fundamental en la reproducción y siembra controlada de especies. Allí se realizan tareas de extracción de “sobas”, cría de alevines y reintroducción en los ambientes naturales, bajo el control de Pesca Continental del Chubut, garantizando la sostenibilidad de la actividad.

En la zona, la modalidad más representativa es la pesca con mosca o fly fishing, una práctica que combina técnica, paciencia y respeto por el entorno. Gran parte de los ambientes locales promueven la modalidad de “captura y devolución” (catch & release), que busca preservar las poblaciones de peces y mantener el equilibrio ecológico.

El lanzamiento de la temporada será también una oportunidad para homenajear la historia de la pesca con mosca en la región, recordando a Glennys Owen, pionera local en esta práctica, cuya trayectoria forma parte del patrimonio cultural y natural de Trevelin.

De esta manera, Trevelin reafirma su identidad como destino turístico de naturaleza, donde la pesca deportiva se vive con respeto, profesionalismo y pasión.



T.B